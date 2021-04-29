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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı

İHA

Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı

Bu sezon Süper Lig’de 13 beraberlik elde eden Trabzonspor, 34 sezon öncesini yaşadı.
Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 11 berabere kalan Trabzonspor, bu sezonki 13’ncü beraberliğine imza attı. Karadeniz ekibi en son 198687 sezonunda 13 beraberlik elde etmişti.

Rekor şampiyon olduğu sezonda
Trabzonspor, en çok beraberliği ise şampiyonluk yaşadığı 197879 sezonunda elde etti. Bordomavililer 30 maçın oynandığı sezonda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 1 mağlubiyetle elde etmişti. Karadeniz ekibi 42 puanla şampiyon olmuştu.

En çok beraberlik elde ettiği sezonlar
Trabzonspor, 47 yıllık Süper Lig geçmişinde bu sezon son yılların en fazla beraberliğini yaşadı. Lig’in 21 takıma çıkmasıyla da maç sayısının artmasıyla birlikte bordomavililer, bu sezon oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 64 puan topladı.
Karadeniz ekibi 201920 sezonunda 11, 20172018'de 10, 20142015'te 12, 20132014'te 11, 20022003'te 12, 19861987'de 13, 19851986'da 13, 19841985'de 14, 19821983'de 13, 19811982'de 15, 19791980'de 15, 19781979'da 16 ve 19741975'de 12 beraberlik elde etti.

Deplasmanda Avcı ile mağlubiyeti yok
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordomavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 31’lik sonuçla yaşayan bordomavililer, 185 gündür mağlup olmadı.

Dış sahada üst üste 5’nci beraberlik
Trabzonspor, deplasmanda 11 berabere kaldığı Göztepe maçıyla birlikte dış sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi en son galibiyetini 4 Mart 2021’de İstanbul’da Kasımpaşa’yı 21’le geçmişti. Söz konusu maçın ardından bordomavililer Büyükşehir Belediyespor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından golsüz beraberlikle ayrılırken, Galatasaray ve Göztepe maçlarından ise 11 beraberlikle ayrıldı.

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