Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon hatları rehabilite ediliyor

Doğu Karadeniz’in ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de bin 400 metrelik kanalizasyon hattı ilk kez uygulanan CIPP sistemi ile rehabilite ediliyor.

Uzungöl Mahallesi’ndeki bazı noktalarda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı deforme olmuş, sızdırmazlığını kaybetmiş boru hatlarını kazı yapılmadan ana borunun içinde tek parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemi sayesinde sızdırmaz hale getiriyor.

Trabzon’da bu sistemi ilk kez kullandıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Göz bebeğimiz Uzungöl için oldukça özel bir çalışmaya imza atıyoruz. Kanalizasyon hattına dışarıdan girecek olan yer altı kaynak suları veya içeriden dışarıya sızan kanalizasyon sularını CIPP adı verilen sistem sayesinde kesmiş oluyoruz. Toplamda 1400 metrelik kanalizasyon hattımızın tamamına bu işlemi uygulayıp, Uzungöl’ümüzü kalıcı bir temizliğe kavuşturacağız. Gerek alt ve üstyapı çalışmalarımız gerekse de diğer yatırımlarımızla Uzungöl’e hak ettiği değeri veriyoruz. Daha önce de 7 bin metre isale ve şebeke hattı, 4 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin metre yağmur suyu hattı ile 200 muayene bacası ve 400 adet de yağmur suyu toplama ızgarasını tamamlamıştık. Bu özel çalışmamız sonrası Uzungöl’ümüzü eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla Pandemi sonrası verimli bir turizm sezonuna hazırlıyoruz” dedi.

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