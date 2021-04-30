Trabzonspor'da transfer zirvesi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya gelerek gelecek sezonun değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı İstanbul’da bir araya geldiler. Süper Lig’in 39. haftasını bay geçen bordomavililerde, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan bir araya gelerek 20212022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdiler.

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