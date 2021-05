Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz” “Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz” "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"

Korona virüsün en etkili olduğu iller arasında yer alan Trabzon’da son 2 haftadır devam eden vaka düşüşleri sevindiriyor.

Tam kapanma ile birlikte vakaların daha da düşeceğini belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz. Bu düşüş tam kapanma ile devam eder arzusu içerisindeyiz" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'un en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını ifade ederek herkesin kurallara uyması durumunda vakaların ciddi şekilde düşeceğini söyledi.



"Bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır”

Vali Ustaoğlu, “Tam kapanmayla ilgili, genel genel hatlarıyla gördüğümüz kadarıyla güzel. İnşallah bu süreçte vatandaşlarımız kurallara uyarsa, inanıyorum ki ülkemiz başta olmak üzere ilimizle birlikte bu vakaların ciddi şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. En ücra köşedeki vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, onların varsa ihtiyaçlarının giderilmesi, evde sıkıntıda olan başta yalnız yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere hepsinin derdiyle bu süre boyunca daha iyi bir şekilde dertlenmeye çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu kurallara uyarsak ben inanıyorum ki bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır” diye konuştu.



"Allah nazardan saklasın"

Karadeniz’e hududu olan iller arasında vaka konusunda Artvin’den sonra en düşük il arasında olduklarını kaydeden Ustaoğlu, “Şu an Karadeniz’e hududu olan iller arasında neredeyse Artvin’den sonra en düşük il biziz. Allah nazardan saklasın diyelim. Temennimiz; sadece bizim düşük olmamız değil, tüm illerimizin inşallah bu düşüşü yaşaması. Tüm arkadaşlarımız, bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda alınan tedbirlerle inanıyorum bu süreçte hep birlikte faydasını göreceğiz. Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz. Bunun kuralı belli, maske, mesafe ve hijyen. Buna uyduğumuz sürece inanıyorum ki bu vakalar inşallah düşecek” şeklinde konuştu.



"Yaylalara çıkış azaldı"

Yaylalara çıkış noktasında vatandaşın daha duyarlı olduğunu ifade eden Ustaoğlu, “Vatandaşımız ülkemizin, esnafımızın, sağlıkçılarımızın durumunu görüyor. Vatandaşımız bu konuda daha duyarlı olma noktasında bir çaba içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Herkes kurallara uyma noktasında daha titiz davranıyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız. Sadece bizim sahada güvenlikçilerle, kolluk gücüyle halledeceğimiz bir iş değil. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse hep birlikte bu mücadelede herkes elini taşın altına koyarsa inşallah hep birlikte başarılı olacağız. Ben Trabzon halkının bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



"Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız kendilerini karantinaya alsın"

İl dışından gelen vatandaşların karantina uygulanır gibi sokağa çıkma yasağına uyacaklarını ifade eden Ustaoğlu, “Başta İstanbul'dan olmak üzere Anadolu’ya ciddi bir göç başladı. Gelen vatandaşlarımız bir karantina uygulanır gibi sokağa çıkma yasağına uyacaklar. Sonuçta gelen vatandaşımız dışarıya çıkamıyor evinde kalıyor. Bizim en önemli çağrımız dışarıdan gelen vatandaşlarımızın bu süre içerisinde olur ya; 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumdan bir araya gelmekten uzak olmalarını istirham ediyoruz. Bizim özellikle bu sürede bizi bekleyen en önemli risk, evet insanlar sokağa çıkmıyor ama aile içi, apartman içi komşuluk gibi akrabalar arası bir araya gelme noktasında da biz gerekli dikkati ve özeni gösterirsek bunda çok daha başarılı oluruz. Bayramdan sonra Mayıs 15 itibariyle çayda birinci sürüm kesimler başlıyor. O sürece kadar vakalarımız istediğimiz oranda düşerse vatandaşımız çayla ilgili hasat durumda bir sıkıntı yaşamaz” dedi.



"İki binin üzerinde ekiple sahadayız"

Her gün iki binin üzerinde ekiple sahada olduklarını kaydeden Ustaoğlu, “Her gün ortalama 2 binin üzerinde personelimiz sahada. Ramazan’la birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları da olunca, bazı sektörleri denetlemelerimize gerek kalmadı onlar zaten kapalı. Özellikle sabah 10, akşam 17 itibariyle bakkal, market, gıda, tatlıcı gibi belli sektörler açık. Kesinlikle saat 17’de hepsinin dükkânlarını kapatması lazım. Sadece fırıncılarımız açık onlarda iftardan 1 saat öncesinde fırınlarını kapatıp sadece satış yapmaları gerekiyor. Bu konuda da talimat verdim, sıkı bir şekilde takipçisi olacağız denetleyeceğiz. Bu anlamda tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Dolayısıyla kuralla uyulan yerlerde risk olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

