Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz” “Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz” "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz” “Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz” "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"

İHA

Korona virüsün en etkili olduğu iller arasında yer alan Trabzon'da son 2 haftadır devam eden vaka düşüşleri sevindiriyor.

Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz” “Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz” "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"

Korona virüsün en etkili olduğu iller arasında yer alan Trabzon’da son 2 haftadır devam eden vaka düşüşleri sevindiriyor.
Tam kapanma ile birlikte vakaların daha da düşeceğini belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz. Bu düşüş tam kapanma ile devam eder arzusu içerisindeyiz" dedi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'un en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını ifade ederek herkesin kurallara uyması durumunda vakaların ciddi şekilde düşeceğini söyledi.

"Bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır”
Vali Ustaoğlu, “Tam kapanmayla ilgili, genel genel hatlarıyla gördüğümüz kadarıyla güzel. İnşallah bu süreçte vatandaşlarımız kurallara uyarsa, inanıyorum ki ülkemiz başta olmak üzere ilimizle birlikte bu vakaların ciddi şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. En ücra köşedeki vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, onların varsa ihtiyaçlarının giderilmesi, evde sıkıntıda olan başta yalnız yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere hepsinin derdiyle bu süre boyunca daha iyi bir şekilde dertlenmeye çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu kurallara uyarsak ben inanıyorum ki bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır” diye konuştu.

"Allah nazardan saklasın"
Karadeniz’e hududu olan iller arasında vaka konusunda Artvin’den sonra en düşük il arasında olduklarını kaydeden Ustaoğlu, “Şu an Karadeniz’e hududu olan iller arasında neredeyse Artvin’den sonra en düşük il biziz. Allah nazardan saklasın diyelim. Temennimiz; sadece bizim düşük olmamız değil, tüm illerimizin inşallah bu düşüşü yaşaması. Tüm arkadaşlarımız, bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda alınan tedbirlerle inanıyorum bu süreçte hep birlikte faydasını göreceğiz. Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz. Bunun kuralı belli, maske, mesafe ve hijyen. Buna uyduğumuz sürece inanıyorum ki bu vakalar inşallah düşecek” şeklinde konuştu.

"Yaylalara çıkış azaldı"
Yaylalara çıkış noktasında vatandaşın daha duyarlı olduğunu ifade eden Ustaoğlu, “Vatandaşımız ülkemizin, esnafımızın, sağlıkçılarımızın durumunu görüyor. Vatandaşımız bu konuda daha duyarlı olma noktasında bir çaba içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Herkes kurallara uyma noktasında daha titiz davranıyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız. Sadece bizim sahada güvenlikçilerle, kolluk gücüyle halledeceğimiz bir iş değil. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse hep birlikte bu mücadelede herkes elini taşın altına koyarsa inşallah hep birlikte başarılı olacağız. Ben Trabzon halkının bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız kendilerini karantinaya alsın"
İl dışından gelen vatandaşların karantina uygulanır gibi sokağa çıkma yasağına uyacaklarını ifade eden Ustaoğlu, “Başta İstanbul'dan olmak üzere Anadolu’ya ciddi bir göç başladı. Gelen vatandaşlarımız bir karantina uygulanır gibi sokağa çıkma yasağına uyacaklar. Sonuçta gelen vatandaşımız dışarıya çıkamıyor evinde kalıyor. Bizim en önemli çağrımız dışarıdan gelen vatandaşlarımızın bu süre içerisinde olur ya; 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumdan bir araya gelmekten uzak olmalarını istirham ediyoruz. Bizim özellikle bu sürede bizi bekleyen en önemli risk, evet insanlar sokağa çıkmıyor ama aile içi, apartman içi komşuluk gibi akrabalar arası bir araya gelme noktasında da biz gerekli dikkati ve özeni gösterirsek bunda çok daha başarılı oluruz. Bayramdan sonra Mayıs 15 itibariyle çayda birinci sürüm kesimler başlıyor. O sürece kadar vakalarımız istediğimiz oranda düşerse vatandaşımız çayla ilgili hasat durumda bir sıkıntı yaşamaz” dedi.

"İki binin üzerinde ekiple sahadayız"
Her gün iki binin üzerinde ekiple sahada olduklarını kaydeden Ustaoğlu, “Her gün ortalama 2 binin üzerinde personelimiz sahada. Ramazan’la birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları da olunca, bazı sektörleri denetlemelerimize gerek kalmadı onlar zaten kapalı. Özellikle sabah 10, akşam 17 itibariyle bakkal, market, gıda, tatlıcı gibi belli sektörler açık. Kesinlikle saat 17’de hepsinin dükkânlarını kapatması lazım. Sadece fırıncılarımız açık onlarda iftardan 1 saat öncesinde fırınlarını kapatıp sadece satış yapmaları gerekiyor. Bu konuda da talimat verdim, sıkı bir şekilde takipçisi olacağız denetleyeceğiz. Bu anlamda tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Dolayısıyla kuralla uyulan yerlerde risk olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19´a benziyor, kene teması sorgulanmalı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19´a benziyor, ...
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devrildi, asfalt çöktü (2)
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; ...
Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi Trabzon'da havalimanı girişindeki ana isale hattı borusunun patlaması sonucu yol trafiği kapandı Patlama sonucu yolda derin bir çukur oluştu
YEREL HABERLER Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi Trabzon'da ...
Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
Trabzonspor'da transfer zirvesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da transfer zirvesi
Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda
YEREL HABERLER Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda
Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o ...
Trabzonspor'da gol sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gol sıkıntısı
Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
YEREL HABERLER Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle ...
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada Trabzon’da yaylalar soğuk hava nedeniyle tercih edilmedi
YEREL HABERLER Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs ...
Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız ...
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
YEREL HABERLER Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça ...
Abdulkadir Parmak özür diledi
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak özür diledi
Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon hatları rehabilite ediliyor
YEREL HABERLER Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon ...
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' ...
Kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, özür diledi
YEREL HABERLER Kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, özür diledi
Trabzonspor'da hedef transfer!
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef transfer!
Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
YEREL HABERLER Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı