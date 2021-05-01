Ahmet Ağoğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ülke futbolunda emek ve alın terinin sembolü haline gelmiş Trabzonspor'un, döktüğü alın teri, gösterdiği emek ve dayanışmanın kulübü daha ileriye taşıdığını belirtti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle mesaj yayımladı. Ağaoğlu, ülke futbolundan emek ve alın terinin sembolü haline geldiklerini belirterek, "Ülke futbolumuzda emek ve alın terinin sembolü haline gelmiş Trabzonsporumuz, geçtiğimiz yıldan bugüne dek kullandığı ve hepimizi bir araya getirerek büyük bir dayanışma örneği göstermemize vesile olan 'Yanyana' sloganıyla birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Biz yöneticilerin, profesyonel futbolcu kadromuzun, çalışanlarımızın ve siz değerli taraftarlarımızın döktüğü alın teri, gösterdiği emek ve dayanışma, Trabzonsporumuzu dünden daha ileri bir noktaya taşımış, bugünden de daha uzağa taşımaya devam edecektir" dedi.

"Emek dünyanın en kutsal değeri, dayanışma ise tüm insanlığın ortak anlayışı olmalıdır" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun en güzel örneğini içinde bulunduğumuz korona virüs pandemisi sürecinde gördük. Tüm insanlık, tüm dünya bir araya gelerek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Başta doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, dünya üzerindeki her birey bu pandeminin en az hasarla atlatılması için büyük bir emek veriyor. İçinde bulunduğumuz ve bugün kutladığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde en çok alkışı başta doktorlarımız ve sağlık emekçilerimizin hak ettiğini düşünüyor, Trabzonspor Kulübü olarak bu vesileyle onlara büyük bir minnet ve şükran duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca Trabzonspor Kulübü'nün değerli personeli olmak üzere, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

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