Trabzon'da izinsiz '1 Mayıs' yürüyüşüne müdahale: 9 gözaltı, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da izinsiz '1 Mayıs' yürüyüşüne müdahale: 9 gözaltı, 1 yaralı

DHA

Trabzon'da izinsiz '1 Mayıs' yürüyüşüne müdahale: 9 gözaltı, 1 yaralı


Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu gruptakilerden biri hafif şekilde yaralanırken, 9 kişi de gözaltına alındı.
Kentte 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan çoğu üniversite öğrencisi grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi. Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden B.D. adlı kadın hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptan 9 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı B.D., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2021-05-01 18:22:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Trabzon'da izinsiz 1 Mayıs eylemine polis müdahale etti: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon'da izinsiz 1 Mayıs eylemine polis müdahale ...
Trabzon´da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER Trabzon´da uçuşlara sis engeli
Ahmet Ağoğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı
YEREL HABERLER Ahmet Ağoğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL HABERLER Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
Trabzonspor, transfer politikasında taviz vermeyecek Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ekonomik yapılanmadan taviz vermemizi kimse beklemesin"
YEREL HABERLER Trabzonspor, transfer politikasında taviz ...
Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz” “Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz” "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"
YEREL HABERLER Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için ...
Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19´a benziyor, kene teması sorgulanmalı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19´a benziyor, ...
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devrildi, asfalt çöktü (2)
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; ...
Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi Trabzon'da havalimanı girişindeki ana isale hattı borusunun patlaması sonucu yol trafiği kapandı Patlama sonucu yolda derin bir çukur oluştu
YEREL HABERLER Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi Trabzon'da ...
Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
Trabzonspor'da transfer zirvesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da transfer zirvesi
Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda
YEREL HABERLER Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda
Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o ...
Trabzonspor'da gol sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gol sıkıntısı
Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
YEREL HABERLER Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle ...
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada Trabzon’da yaylalar soğuk hava nedeniyle tercih edilmedi
YEREL HABERLER Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs ...
Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız ...
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
YEREL HABERLER Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça ...
Abdulkadir Parmak özür diledi
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak özür diledi
Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon hatları rehabilite ediliyor
YEREL HABERLER Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon ...
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' ...