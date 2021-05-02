Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis ekiplerince gözaltına alınan 12 kişi, savcılık talimatıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. 12 kişiye, ayrıca salgın tedbirleri ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira cezası uygulandı.

Kentte 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan çoğu üniversite öğrencisi grup, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi. Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptan 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan 12 kişiye, ayrıca salgın tedbirleri ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira ceza da uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-05-02 10:36:53



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