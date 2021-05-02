Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman kadın müslüman oldu, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi Almanya'da Türk komşularından etkilenerek 40 yıl önce müslüman olan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden 83 yaşındaki Alman yaşlı kadın vasiyeti üzerine Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı Cenazeyi Almanya'dan Türkiye'ye getiren Hüseyin Çakır: "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti; Buna müsaade edemezdik"

İHA

Alman kadın müslüman oldu, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi Almanya'da Türk komşularından etkilenerek 40 yıl önce müslüman olan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden 83 yaşındaki Alman yaşlı kadın vasiyeti üzerine Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı Cenazeyi Almanya'dan Türkiye'ye getiren Hüseyin Çakır: "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti; Buna müsaade edemezdik"

Almanya'da Türk komşularından etkilenerek 40 yıl önce müslüman olan ve geçtiğimiz günlerde ülkesindeki huzurevinde hayata gözlerini yuman 83 yaşındaki Alman kadın vasiyeti üzerine Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.
Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Renate, Türk komşularının yakınlığı ve dostluğu nedeniyle 40 yıl önce müslüman olmaya karar verdi. Emine Baltacı ismini alarak Müslüman olan Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Alman kadının hayatını kaybettiğini öğrenen Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. Alman yetkililerle görüşerek cenazeyi Türkiye'ye getirmek isteyen Çakır ailesi, Emine Baltacı'nın kızından da izin alarak cenazeyi teslim aldı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan cami derneğinin kısa sürede topladığı yardım ile Emine Baltacı'nın cenazesi, havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Emine Baltacı'nın 40 yıllık komşusu Çakır ailesinin memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verilmek istenilen Alman kadın için Gültepe mahallesinde sela okutuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazına Almanya'dan cenazeyi getiren Çakır ailesi ve mahalle sakinleri katıldı. 40 yıl önce Müslüman olan ve Almanya'da yakılmak istemediği için vasiyet ederek Türkiye'de defnedilmek isteyen Emine Baltacı, pandemi kuralları kapsamında kılınan cenaze namazının ardından memleketinden 3 bin 500 km uzakta toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

"Renate 'Emine' oldu"
Cenazeyi Almanya'dan Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe mahallesine getiren Ergin Çakır, yaptığı açıklamada "Renate teyzemiz İslamiyeti seçtikten sonra ismini Emine Baltacı olarak değiştirdi. Kendisi yoğun bir araştırma yaptı. Bizimde 40 yıllık aile dostumuz. Bizimle olan dostluğu nedeniyle İslamiyetteki o sıcaklığı hissetti. Araştırma yaptı, sonrasında kendisi için en doğru dinin İslamiyet olduğu anladı. İsmini kendi koydu. Camilere gitti, Kuranı Kerim öğrenmeye çalıştı. Ramazan aylarında ibadetlerini yaptı. İslamiyeti 40 yaşından sonra çok huzurlu bir şekilde yaşadı. Sürekli başkalarına İslamiyetini anlatmaya çalıştı. Bazı kişilerden çok tepki de görmüştü" dedi.

"Her zaman 'Ben vefat edersem beni yakmalarına müsaade etmeyin' diyordu"
Cenazeyi Almanya'dan Türkiye'ye getiren Hüseyin Çakır ise Emine Baltacı'nın daha önce Türkiye'ye ve toprağa verildiği Trabzon'un Sürmene ilçesine geldiğini ve buradan çok etkilendiğini söyledi. Çakır "Teyzemiz Türkiye'ye daha önce gelmişti. Köyümüze de getirmiştik. Buradaki insanların yakınlığını görünce değişik şeyler hissettiğini bize söylemişti. Teyzemiz hastalığa yakalanmadan önce telefonla görüşüyorduk. Her zaman 'ben vefat edersem beni yakmalarına müsaade etmeyin' diyordu. 'Türkiye'de defnedilmek istiyorum' diyordu. 100 yaşına kadar yaşamak istediğini söylerdi. 83 yaşında vefat etti. Teyzemizin ölümü bizim için şok oldu. Ailesi kendisiyle ilgilenmiyordu. Emine teyzemizin kaldığı huzurevindeki yetkililer ile görüştüm. Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömeceklerini söylediler. Bunu duyunca ailecek 'Kesinlikle böyle bir şey olmasını istemiyoruz' dedik. Kendisinin oğlu ve kızı olduğunu söyledik. Bizim dinimizde yakmak olmadığı için cenazeyi almak istedik. Devlet ve ailesinin hiçbir şekilde masrafı olmamak şartıyla cenazeyi almak istedik. Bizde Almanya'daki cami derneğimiz ve dostlarımızın yardımıyla para toplayarak Emine teyzemizin vasiyetini yerine getirmek istedik. Cenazeyi almak kolay olmadı. Ailesi ve sosyal güvenlik kurumunun onayını bekledik. 2 günde çok telefon görüşmesi yaptık. En son kızıyla telefonda görüştüm. Teşekkür etti. Annesi için bizden 'Noterden masraf çıkartmayacağımıza' dair belge istedi. Biz de belgeyi size vermemiz gerekmez. Biz zaten kendimiz masrafları karşılayacağız dedik. Kızı karşı çıkmadığı için çok sevindik. Herkes yardım etti. Kendisinin bizde çok emeği vardı. Onu hiç bir zaman unutamayız. Çocukluğumuzdan itibaren bizimle ilgilendi" ifadelerini kullandı.

"Dinimiz ne kadar iyi ki uğruna memleketini bile terk ediyor insan"
Cenaze namazını kıldıran imam Şaban Kaya ise, yaşadıklarının kendisini çok duygulandırdığını belirterek "Almanya'dan bizi aradılar. 'Müslüman olmuş bir misafir geliyor' dediler. 'Almanya'da gömülmek istemiyor bunu oraya kabul eder misiniz, namazı siz kıldırır mısınız' diye sordular. 'Annemiz, ablamız gibi onu kabul ederiz' dedik. 'Ne olursunuz getirin' dedik. Bütün hazırlıkları yaptık. Camilerinde sela okuttuk. Ben kafir memleketinde gömülmek istemiyorum demiş. Çok duygulandık. 2 gündür onu bekliyoruz çok heyecanlandık. Müslüman ülkede gömülmek istemiş. Dinimiz ne kadar iyi ki memleketini bile uğruna terk ediyor insan. İslami seçtikten sonra bu ne güzellik ki müslümanlık en fazla nerede yaşanıyorsa beni oraya götürün demiş. Biz yengemiz ile o dünyada da komşu olmak istiyoruz. Biz onu görmedik ama duyduk" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
YEREL HABERLER Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara ...
Ramazanların vazgeçilmez tatlısı: 'Kocakarı gerdanı' Bazı yörelerde ismi 'Burmalı' olarak da bilinen tatlı Doğu Karadeniz'de büzüş büzüş görüntüsü nedeniyle 'Kocakarı gerdanı' olarak adlandırılıyor
YEREL HABERLER Ramazanların vazgeçilmez tatlısı: 'Kocakarı ...
Trabzon'da izinsiz '1 Mayıs' yürüyüşüne müdahale: 9 gözaltı, 1 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da izinsiz '1 Mayıs' yürüyüşüne müdahale: 9 ...
Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Trabzon'da izinsiz 1 Mayıs eylemine polis müdahale etti: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon'da izinsiz 1 Mayıs eylemine polis müdahale ...
Trabzon´da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER Trabzon´da uçuşlara sis engeli
Ahmet Ağoğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı
YEREL HABERLER Ahmet Ağoğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL HABERLER Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
Trabzonspor, transfer politikasında taviz vermeyecek Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ekonomik yapılanmadan taviz vermemizi kimse beklemesin"
YEREL HABERLER Trabzonspor, transfer politikasında taviz ...
Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şu an Karadeniz’de vaka sayılarında Artvin’den sonra en düşük il biziz” “Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz” "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"
YEREL HABERLER Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için ...
Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19´a benziyor, kene teması sorgulanmalı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19´a benziyor, ...
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devrildi, asfalt çöktü (2)
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; ...
Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi Trabzon'da havalimanı girişindeki ana isale hattı borusunun patlaması sonucu yol trafiği kapandı Patlama sonucu yolda derin bir çukur oluştu
YEREL HABERLER Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi Trabzon'da ...
Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten öldü
Trabzonspor'da transfer zirvesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da transfer zirvesi
Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda
YEREL HABERLER Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda
Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o ...
Trabzonspor'da gol sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gol sıkıntısı
Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
YEREL HABERLER Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle ...
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada Trabzon’da yaylalar soğuk hava nedeniyle tercih edilmedi
YEREL HABERLER Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs ...
Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız ...
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
YEREL HABERLER Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça ...