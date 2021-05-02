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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan'da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

İHA

Ramazan'da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Trabzon'da her zaman olduğu gibi Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere destek devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla her ay yardım yapılan 4 bin 600 aile ile birlikte toplam 12 bin aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir ayrıca pandemi dolayısıyla iş yerini kapatmak zorunda kalan 2 bin 500 küçük esnafa da gıda kartı desteğinde bulunurken, 2 bin 500 kişiye de sıcak yemek hizmeti sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarına Ramazan ayında da devam ediyor. Soysal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla belediyede kaydı olan ve düzenli olarak ziyaret edilerek her ay yardım yapılan 4 bin 600 ailenin yanında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ilçe bazlı alınan bilgilerle tespit edilen dar gelirli, engelli ve hiçbir geliri olmayan 7 bin 500 aileye ve pandemi nedeniyle iş yerini kapatan 2 bin 500 küçük esnafa gıda kartı dağıtımı desteğinde bulundu. Büyükşehir tarafından her gün 2 bin 500 kişiye de sıcak yemek hizmeti veriliyor.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘önce insan’ diyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 4 bin 600 haneye her ay düzenli bir şekilde 61 kart ismi ile bilinen kart çerçevesinde gıda yardımı yapıyoruz. 4 bin 600 muhtaç vatandaşımız, 12 ay boyunca her ay marketlerden istediği gibi gıda alışverişi yapabilmektedir. Ramazan ayı münasebetiyle biz bu sayıya ilave olarak 7 bin 500 aileye, yani toplam 12 bin haneye gıda kartı desteği verdik. Bunu yaparken de 18 ilçenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından muhtaç kişiler listesi alındı. Başka bir liste oluşturulmadı. Zor durumda ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Ramazan ayında pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafa da gıda kartı desteği verdiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak, doğrudan muhtaç olmayan ama koronavirüs salgını dolayısıyla muhtaç duruma düşmüş esnafımıza destek olmak istedik. Bu süreçte Esnaf Odaları Birliğimizle beraber çalışıldı. Pandemi nedeniyle 18 ilçede dükkanını kapatan 2 bin 500 küçük esnafın ismi ortaya çıktı. Esnaflarımıza da bir kereye mahsus 500 liralık gıda kartı desteği sağladık” ifadelerini kullandı.
Başkan Zorluoğlu ayrıca Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren esnafın, vatandaşın ve Büyükşehir Belediyesi kiracılarının yanında olduklarını belirterek “Pandeminin başladığı ilk günden itibaren işyerleri kapanan kiracılarımızdan kira almıyoruz. İşleri azalan kiracılarımıza da yüzde elli indirim yaptık. Yine bu süreçte ihtiyaçlı ailelerimizin su faturalarını karşıladık. Su borcu nedeniyle hiçbir vatandaşımızın suyunu kesmedik. Ayrıca bu zor günlerde belediyemize olan borcu nedeniyle hiç kimseye icra takibi yapmadık. Birbirimize destek vererek, dayanışma içerisinde inşallah bu zor günleri aşacağız” şeklinde konuştu.

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