Alman Renata, 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon´da defnedildi

Salim SARIKOÇ/ SÜRMENE, (Trabzon), (DHA)- ALMANYA'da, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilenerek Müslüman olup 'Emine Baltacı' adını alan Almanya vatandaşı Renate (83), huzurevinde hayatını kaybetti. Baltacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine getirildiği Trabzon´un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.
Almanya´nın Köln şehrinde yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının yakınlığından çok etkilenince Müslüman oldu. İsmini de değiştiren Renate, 'Emine Baltacı' adını aldı. Almanya´da huzurevinde yaşayan Emine Baltacı, geçen günlerde hayatını kaybetti. Baltacı´nın hayatını kaybettiğini duyan Türk komşuları hemen harekete geçti. Ölmeden önce Türkiye´de gömülmek istediğini vasiyet eden Baltacı'nın ailesiyle görüşen Trabzonlu Çakır ailesi, Almanya´daki yetkilerle görüştü. Onayın ardından Emine Baltacı´nın cenazesi, hava yoluyla Türkiye´ye getirildi. Baltacı'nın cenazesi vasiyeti üzerine getirildiği Çakır ailesinin memleketi olan Trabzon´un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi´nde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ
2021-05-02 13:31:52
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