Sera Gölü artık kirlenmeyecek Sera Gölü’nün sürekli temiz kalması için proje hazırlandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezi Sera Gölü’nün sürekli temiz kalması ve kirlenmemesi için proje hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gölde son 5 yılda dönem dönem temizlik çalışmaları yapılmış ve ve göl geçici olarak eski haline döndürülmüştü. Son olarak 2019 yılında yapılan ve yaklaşık 4,5 ay süren temizlik çalışmaları sonrası göl tabanından 180 bin metreküp malzeme çıkartılmıştı. Göl temizleme çalışmalarının ardından çamurlu görüntüsünün aksine pırıl pırıl bir görünüme kavuşturulmuştu. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen göl yaklaşık 25 mahallenin kanalizasyonu taşıyan derelerin aktığı kirlilik nedeniyle yeniden kirlenmişti.



Gölü kirlilikten kurtarmak için çökeltim havuzu yapılacak

21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü’nde kalıcı çözüm için harekete geçen DSİ, gölün sürekli temiz kalması için proje hazırladı. Yeni proje hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Sera Gölü, Doğu Karadeniz turizmi için önemli bir uğrak noktası. Bu gölün temizlenmesi için zaman zaman talepler aldık ve bu talepleri yerine getirdik. Bu kapsamda, imzaladığımız Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2. Kısım İkmali işinin sözleşmesi ile yukarı havzadan Sera Gölü’ne gelen ve gölün kirlenmesine neden olan malzemeleri önlemeyi hedeflemekteyiz. İri malzemeleri tersip bentleri ile önleyebiliyoruz ama küçük malzemeyi de önlemek için bir çökeltim havuzu yapacağız. Böylelikle tersip bentlerinin tutamadığı malzemeyi de tutmuş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.