Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, kumarhaneye çevrilen fırında yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.

Kentteki fırının arka bölümünde yer alan imalathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, kumar oynamak ve salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 18 bin 900 TL ceza verildi. Fırının faaliyeti durdurulurken, baskın anı kamera görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-05-03 14:03:36



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