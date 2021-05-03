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ABD´li Ramadan, kuzeninin böbreği ile hayata tutundu

DHA

ABD´li Ramadan, kuzeninin böbreği ile hayata tutundu


Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM/TRABZON(DHA) TRABZON´da yaşayan Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samer Ramadan (60), Lübnan asıllı Fransa vatandaşı kuzeni Talal Kabbara'nın (64) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Hastanede tedavisi süren Ramadan, donör kuzenine "Kahramanım" diyerek teşekkür etti. 
ABD´de yaşayan ve iş nedeniyle geçen yıl Trabzon´a yerleşen Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samir Ramadan, böbrek yetmezliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi´ne başvurdu. Ramadan'ın böbrek nakli olmak istediğini ve kuzeninin Fransa´dan gelerek bağışta bulanacağını söylemesi üzerine hazırlıklar yapıldı. Geçen hafta Fransa´nın başkenti Paris´ten gelen donör Talal Kabbara ile alıcı Samir Ramadan, operasyon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Genel Cerrah Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz´ın başında bulunduğu, Dr. Öğr. Üyesi Arif Burak Çekiç, Doç. Dr. İlke Onur Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak´ın da aralarında yer aldığı uzman ekiple yapılan operasyonda kapalı sistem ameliyatıyla donörün böbreği çıkartılarak, açık ameliyatla alıcıya nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından alıcı Ramadan ve donör kuzeninin hastanede tedavisi sürüyor. Kuzenine "Kahramanım" diye seslenen Ramadan, operasyonu yapan doktorlara da teşekkür etti.
´25 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR´
Türkiye´de böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastalarla ilgili bilgi veren KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ülke genelinde yaklaşık 25 bin kişinin böbrek nakli beklediğini söyleyerek, "Nakiller nedeniyle sayılar durmadan değişiyor ama şu mertebede 65 bin civarında diyaliz hastası var. Bunların gerisi ne oluyor derseniz, bir kısmı kendileri çeşitli nedenlerle istemiyorlar, bir kısmının tıbbi engeli oluyor. Havuzu da etkin şekilde artırmak, hastalarımıza hayat demek olan böbrekleri sunmak lazım" dedi. 
`İLK DEFA BÖBREĞİN TAMAMI KAPALI YOLLA DONÖRDEN ÇIKARTILDI´
Nakil operasyonun yürüten Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, alıcı Samir Ramadan´ın 8 ay önce böbrek nakli yaptırmak üzere kliniğe İngilizce başvuru yapması üzerine şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Türkyılmaz, "Kendisi Lübnan asıllı ama Türkiye´den Ramazanoğlu beyliğinden Lübnan´a göçen ve dünyanın farklı taraflarına yayılan bir aile. Samir Bey ABD´ye yerleşmiş, ABD vatandaşlığı da var. İş yapmak için Karadeniz´de bulunduğu süreçte nakil başvurusunda bulundu. Kuzenini Fransa´dan geleceğini söyleyince hazırlıkları yapıldı. Nakle engel olacak bir durum olmayınca nakillerini yaptık. İlk defa böbreğin tamamı kapalı olarak donörden çıkartarak nakil operasyonu yaptık. İlke ve Fatih hoca böbreği çıkarttılar. Biz de böbreği taktık. Samir Bey şu an gayet iyi, herhangi bir problemi yok. Nakille ilgili herhangi bir problem yaşamadık" diye konuştu.
`HASTANEMİZDE KAPALI ORGAN ÇIKARTMAYI İLK KEZ UYGULADIK´
Dr. İlke Onur Kazaz da Farabi Hastanesi´nde ilk defa kapalı yöntemle organ nakli operasyonu yaptıklarını söyledi. Dr. Kazaz, "Burdaki durum, vericinin böbreğinin laparospolik yolla vücutta küçük bir kesi oluşturularak vücut dışına çıkartılması olması. Bu da kliniğimizde ilk defa başladık. Laparoskopik ameliyatları aslında uzun zamandır yapıyoruz ama donörden alınan böbrek ilk defa kapalı yolla hastanemizde uyguladık" ifadelerini kullandı.  
`KUZENİM KAHRAMANIM´
Donör kuzeni Talal Kabbara ile birlikte hastanede gözetim altında olan Samir Ramadan, kuzenine "Kahramanım" diye seslendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ramadan, operasyonu gerçekleştiren doktorlara da teşekkür ederek "Trabzon´u çok seviyorum. Burada güzel insanlar var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM
2021-05-03 18:03:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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