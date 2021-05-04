Akçaabat’a kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce vadettiği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanında şehrin bütün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Başkan Ekim yatırımları da ilçeye kazandırmayı ihmal etmiyor. Turizmden sanayiye, ulaşımdan spor yatırımlarına kadar her alanda projeleri Akçaabat’a kazandırmak için gayret gösteren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in vizyon projeleri arasında yerini alan “Akçaabat Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu” projesinin inşaat çalışmaları başladı.

Akçaabat ilçe merkezinden başlayarak Yıldızlı Mahallesine kadar devam edecek olan kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin inşaatına başladıklarına ifade eden Başkan Ekim “Akçaabatımızın sahillerinden daha fazla vatandaşımızın faydalanabilmesi ve sahillerimizi daha nitelikli hale getirmek için ürettiğimiz proje kapsamında çalışmalarımıza başladık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile istişareler yapılarak güzergahtaki aktivite alanları ve fonksiyonlar belirlendi. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanında kafetaryalar, dinlenme alanları, amfi alanı, plajlar ve etkinlik alanları proje içerisinde yer alıyor. Bunun yanında alandaki plajlara veya etkinlik sahalarına vatandaşlarımızın ulaşabilmeleri ve yapılacak olan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje kapsamında hafif taşıt yolu bulunuyor. Bu yol sadece bu alanlardaki vatandaşların faydalanabileceği bir yol olarak planlanmış olup, ulaşım amaçlı kullanılmayacaktır. Projemiz tamamlandığında YaylacıkSöğütlü ve Yıldızlı sahillerinden bütün vatandaşlarımız faydalanabilecek. Bu alandaki çalışmalarımız başta olmak üzere İlçemizdeki projelere destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Projenin içerisinde spor kompleksi de olacak

Akçaabat’ta yapımı devam eden kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin içerisinde, Yaylacık Mahallesinde planlanan alanındaki kısma kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılması için projeler geliştirdiklerini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Seçim öncesi vadettiğimiz sözlerden bir tanesi de Akçaabat’ spor kompleksi kazandırmaktı. Bu minvalde Yaylacık Mahallesi sahil kısmına spor tesislerinin yapılması için etüt çalışmalarımızı tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında Akçaabat’a spor tesislerinin yapım protokolü imzalandı. Şehrimizde spor yapan, sporu seven, sporcuyu destekleyen geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin yetişmesi için yarı olimpik yüzme havuzunu, kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, stadyumu ve spor lisesini ilçemize kazandırıyoruz. Tesislerle alakalı tip proje çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaatların yapımı için ihale işlemleri gerçekleştirilecektir. Spora gönül veren vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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