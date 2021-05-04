AK Parti İl Başkanı Mumcu: "Trabzon'da devam eden yatırım ve projelerin takipçisiyiz"

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Trabzon'da devam eden yatırım ve projelerin takipçisi olduklarını belirterek "Projeleri yakinen takip ederek devam eden çalışmalar hakkında sürekli kurumlarımızdan bilgi alıyoruz" dedi.

Trabzon'da devam eden birçok yatırımın olduğunu ifade eden İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, Devletimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Pandemi sürecinde meydana gelen daralmaya rağmen milletimize daha iyi hizmet sunabilmek adına yatırımlarımızın hiçbir şekilde sekteye uğramaması için gerek kamu kurumlarımızla gerek belediyelerimiz eliyle var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yatırım Adası Trabzon'a bugüne kadar yapılan yatırımların en önemlisi"

Trabzon'a bugüne kadar yapılan yatırımların belki de en önemlisinin Arsin Yatırım Adası olduğunun altını çizen İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ile ülkemize ve bölgemize önemli katma değer sağlaması anlamında Trabzon'a çok şey katacak bir yatırım planı. Biz de AK Parti Trabzon İl Başkanlığı olarak bu projenin hayata geçmesi için yeni dönemde inşallah Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un da desteğiyle şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hayata geçirilmesi için çalışacağız. Tabi devam etmekte olan Trabzon Şehir Hastanesi'nin hızla tamamlanması, Kanuni Bulvarı'nın bir an önce bitirilmesi, Erzurum yolunun sahil yoluna bağlanması, Çömlekçi dönüşüm projelerinin tamamlanması gibi büyük projelerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin temel dinamiklerini etkileyen ulaşımın Master Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesi ve şehrin ulaşımının rahatlatılması gibi meselelerin de takipçisi olacağız" diye konuştu.

Trabzon'da istihdam oluşturacak yatırımlara daha fazla önem göstereceklerini belirten İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Özellikle Trabzon'da genç nüfusun artan istihdam taleplerini karşılamak için istihdam alanı oluşturacak projelere daha fazla önem göstereceğiz. Bu sebeple Arsin Yatırım Adası'nın büyük bir istihdam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Daha çok çalışarak Trabzon'un gücünü pozitif kazanımlara çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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