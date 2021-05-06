Annesiz kalan minik kedi yavrusu yeni annesine kavuştu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’na vatandaşlar tarafından yapılan çağrıya cevap veren Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi annesiz kalan minik kedi yavrusuna yeni anne buldu.

Annesi kazada ölen minik kedi yavrusu TRAHAYKO Derneğinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Kedi yavrusunu tıpkı kendi yavrusu gibi sahiplenen anne kedi sevgi ve şefkatini yavru kediden eksik etmiyor. Kedi yavrusu ile yeni annesinin aynı renk tonunda olması aralarındaki sevgi bağını daha da kuvvetlendiriyor.

Yaralı ve hasta olan sokak hayvanları ise Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği’nde tedavi edilip rehabilite edildikten sonra tekrar alındıkları ortamlara bırakılıyor.

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