Yomraspor-Fethiyespor: 1-2

YOMRA (Trabzon),(DHA)-
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk
YOMRASPOR: Onur Bilgin, Mehmetcan Köse, Erhan Şengül(Uğur Kurt Dk. 90+3), Doğukan Öksüz, Şenol Özyürt (Emre Dk. 72), Muhammet Enes Doğan, Hayri Mert Yomralıoğlu, Oğuzhan Açıl, Samet Aydın, Mert Miraç Altıntaş (Ahmet Sevinç Dk.85), Ogün Özçiçek
FETHİYESPOR: Serkan Demirol, Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Tahir Kurtuluş, Berkay Öztuvan, Hayrullah Çelik, Cemal Şener, Yakup Alkan Hakan Horzum, Fatih Sonuncu(Kutay Yokuşlu Dk. 46), Anıl Arıcıoğlu (Görkem Kınay Dk. 46)
GOLLER: Dk. 27-71 Yakup Alkan (Fethiyespor) - Dk. 41 Ogün Özçiçek (Yomraspor)
TFF 3'ünü Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Fethiyespor, deplasmanda konuk olduğu Yomraspor´u 2-1 yenerek ikinci maç için avantaj sağladı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2021-05-06 19:25:58
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