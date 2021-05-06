Ofspor- Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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OF(Trabzon),(DHA)-

STAT: Of İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl Usta

OFSPOR: M.Burak, Abdulkadir Şeyhmus, Buğrahan, Furkan, Volkan Can, Fikret, Barış (Dk.67 Mustafa Aydoğdu), Batuhan(Dk.58 Emre Turan), Osman, Adnan (90+8 Gökdeniz), Muhammet Emre

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Gökhan, Mücahit Çakır, İzlem Anıl, Ayhan (Dk.90+1 Erhan), İlker, Deniz, Erçin, Halil (Dk.76 Uğurcan), Emre Gemici (Dk.83 Fahri Utku), Akın

GOLLER: Dk.13 Muhammet Emre, Dk.18 (Pen) Barış (Ofspor)Dk.78 Akın (Yeşilyurt Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig Çeyrek Final ilk maçında Ofspor, sahasında konuk ettiği Yeşilyurt Belediyespor´u 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla rövanş için de avantaj yakaladı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)

2021-05-06 19:29:14



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