Tarladaki annelere kahve fincanı ve güllü jest



AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'da Akçaabat İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede tarım arazilerinde çalışan kadınlara, fincan takımı ve gül hediye ederek, onların Anneler Günü'nü kutladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tam kapanma sürecinde vakitlerinin çoğunu tarım arazilerinde üreterek geçiren çalışan yöre kadınlarını Anneler Günü öncesinde unutmadı. Başkan Ekim, kadınları bağ ve bahçelerde ziyaret edip, fincan takımı ve gül hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Hediye ve çiçeklerini alan kadınlar, Başkan Ekim'e teşekkür etti. Başkan Ekim, Akçaabat Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal işlere de önem verdiklerini belirterek, "Pandemiden kaynaklı sosyal faaliyetlerimizi ve etkinliklerimizi toplu olarak yapamıyoruz. Mahallelerimizdeki annelerimizi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlamak istedik. Bu vesileyle evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan, başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat

2021-05-08 17:33:06



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