Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11´de 3 değişikliğe gitti. Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Hugo´nun yerine Hüseyin Türkmen´e, Hosseini´nin yerine Edgar ve Berat´ın yerine Abdülkadir Ömür´e görev verdi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR 18 MAÇ SONRA 11´DE
Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür, 18 maç sonra ilk 11´e geri döndü. Son olarak Süper Lig´in 19´uncu haftasında sakatlık yaşadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ilk 11´de sahaya çıkan ve uzun süreli sakatlığının ardından 36´ncı haftadaki Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen genç oyuncu, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11´de başladı.
YUNUS MALLI 4 HAFTA SONRA KADRODA
Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle 4 haftadır tedavisi devam eden Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla birlikte takımdaki yerini aldı. 21 kişilik maç kadrosunda kendisine yer bulan gurbetçi oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-08 20:36:28
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