Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde yumuşatan Ekuban'ın pasında meşin yuvarlakla buluşanNwakaeme'nin düzgün vuruşu kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu. 10

17. dakikada Lewis Baker'ın pasında topu önüne alan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

31. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin'in meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

32. dakikada Edgar le'nin derinlemesine pasında sağ çaprazdan içeri giren Djaniny'nin vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Edgar le xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Yunus Mallı, Atakan Gündez, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin x, Veysel x, Naldo x, Kudryashov x, Hakan Özmert x, Nuri Şahin x, Gökdeniz x, Fredy x, Amilton x, Podolski x

Yedekler: Ferhat, Ersan Adem Gülüm, Bahadır, Sidney Sam, Dever Orgill, Mevlüt, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Nwakaeme (dk. 13) (Trabzonspor)

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