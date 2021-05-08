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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 21 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından ağalarla buluştu. 20
67. dakikada Bünyamin'in sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 21

Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Edgar le xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx (Flavıo dk. 61 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 90+3 ?), Djaniny xx (Yusuf Sarı dk. 82 x)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Atakan Gündez, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin x, Veysel x, Naldo x, Kudryashov x, Hakan Özmert x (Dever Orgill dk. 82 ?), Nuri Şahin x, Gökdeniz x, Fredy x, Amilton x, Podolski x (Serdar Gürler dk. 57 x) (Sidney Sam dk. 66 x)
Yedekler: Ferhat, Ersan Adem Gülüm, Bahadır, Sidney Sam, Mevlüt, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Nwakaeme (dk. 13), Abdulkadir Ömür (dk. 49) (Trabzonspor), Amilton (dk. 67) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Naldo, Fredy (Antalyaspor), Ekuban (Trabzonspor)

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