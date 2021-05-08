Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan Çakır onlarca müşterisi olan bir oyuncu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan Çakır onlarca müşterisi olan bir oyuncu"

İHA

Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan Çakır onlarca müşterisi olan bir oyuncu"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın onlarca müşterisi olan bir oyuncu olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı olur bakacağız" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 21 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Garip bir sezon geçirdiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Ciddi bir sakatlığın yaşanmadığı bir maç oldu. Garip bir sezon yaşadık. Üç günde bir maç oynadık, sakatlıklar oldu. Pandemi hem oyuncu hem teknik direktörlerin üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Uzun süre hatırlanacak bir sezonu oynamak zorunda kaldık. Takım sayısının artmış olması, devre arasının verilememiş olması, sezonu 6 hafta geriden açtığımız düşünülürse gerçekten zor bir sezondu. Bazı şeyler konuşulurken bunların da hesabının yapılması lazım. Seyirci hasılatının olmadığı, sponsor gelirlerinin ciddi şekilde düştüğü, ürün satışlarının yüzde 5060 oranında düştüğü, maddi açıdan da çok daha fazla sıkıntılı sezon oldu. Önümüzdeki sezon 45 Ağustos tarihinde başlayacak. İnşallah pandemiden uzak, daha farklı, taşların yerine oturduğu ve oynanan futbolun futbol diye nitelendirileceği, belirli bir ölçüyle seyirciyle oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum. İnşallah bu gerçekleşir” diye konuştu.

"Gelecek sezona yönelik çalışmalarımız sürüyor"
Gelecek sezonun çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Önümüzdeki sezonun planlamalarını, çalışmalarını sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. İki oyuncu ile de ciddi şekilde görüşmelerimiz sürüyor. Zirveyi zorlayacak, yarışa ortak olacak bir takım kurmaya çalışırken, diğer taraftan da üç senedir zor toparlayıp bu hale getirdiğimiz kulübün ekonomisini de aynı ciddiyetle koruma zorunluluğumuz var. Sezon bitene kadar prensipte anlaşmayı bırakın, kulübün müsaadesi olmadan görüşme yapamazsınız. Yurt içinden bizim bu şekilde hiçbir futbolcu ile görüşmemiz yok” açıklamasını yaptı.

"Uğurcan Çakır Türkiye'nin bir numaralı futbolcusu"
Uğurcan’ın transferiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Bana göre Avrupa’nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor’un gururu, başarısıdır. Bugün Yusuf Lille’de, Abdülkadir Ömür’ün bugün golle dönmesi beni çok sevindirdi. Bugün Avrupa’nın gündeminde olan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birine gider ve inşallah aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avrupa’nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir. Bugün baktığınızda Türkiye’nin bir numaralı kalecisi değil, bir numaralı futbolcusu konumunda. Onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı diye olur bakacağız” ifadelerini kullandı.

"Çok sıkıntılı günlerden bugünlere geldik"
Trabzonspor’un aynı finansal disiplinde devam etmek zorunda olduğunu da kaydeden Ağaoğlu, “Diğer kulüplerle kıyaslandığımızda çok iyi bir konumdayız. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan biri şampiyon olacak. 8090 milyon Euro’luk kadro kurup şampiyon olamadığınız zaman sonrasında ödeyeceğiniz bedelle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Biz bu acı reçeteyi, o zehri içtik. Çok sıkıntılı günler geçirdik, çok ağır bedeller ödedik ama Allah’a şükür o noktadan bu noktaya geldik. Trabzonspor aynı finansal disiplinle devam etmek zorunda” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı: "Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Trabzonspor her zaman kazanmak için ...
Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ...
Ersun Yanal: "Zor bir dönem geçirdik"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Zor bir dönem geçirdik"
Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç ...
Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor: 2-1
Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Fraport-Tav Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fraport-Tav Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar
Tarladaki annelere kahve fincanı ve güllü jest
YEREL HABERLER Tarladaki annelere kahve fincanı ve güllü jest
Karadeniz'in çalışkan kadınları Anneler Günü'nde unutulmadı
YEREL HABERLER Karadeniz'in çalışkan kadınları Anneler Günü'nde ...
Trabzon'da semt pazarlarına ilgi
YEREL HABERLER Trabzon'da semt pazarlarına ilgi
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alamazdı
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için ...
O Trabzon'un en yaşlı annesi 106 yaşında 5 çocuk annesi 60 torun sahibi Ayşe Üçüncü uzun yaşamanın sırrını az yemeye bağlıyor
YEREL HABERLER O Trabzon'un en yaşlı annesi 106 yaşında 5 çocuk ...
Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var Trabzon'da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar için özel günlerin hiç bir önemi yok Tek dertlerini aile bütçelerine destek olmak
YEREL HABERLER Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var Trabzon'da ...
Tren vagonundan gönül köprüsü kurdular Trabzon’un Maçka ilçesinde Ce-Zi-Ne Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencilerinin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu eski ve hurda bir tren vagonundan dere üzerine yapılan köprü ile çözüldü
YEREL HABERLER Tren vagonundan gönül köprüsü kurdular Trabzon’un ...
Tüp mide ameliyatı sayesinde 148 kilodan 87 kiloya düştü
YEREL HABERLER Tüp mide ameliyatı sayesinde 148 kilodan 87 kiloya ...
Uğurcan Çakır'dan sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır'dan sürpriz ziyaret
Şenol Güneş, Uzungöl Müzesi´ni gezdi
YEREL HABERLER Şenol Güneş, Uzungöl Müzesi´ni gezdi
Başkan Ekim: "Kimseyi yanlız bırakmayız”
YEREL HABERLER Başkan Ekim: "Kimseyi yanlız bırakmayız”
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl´e indi
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl´e indi
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar Trabzon'da yüksek katlı binalar arasındaki arazide tarla belleyip bahçe işi yapanlar ilginç görüntüler oluşturuyor Şehirde köy hayatını yaşayan Adanur ailesi tam kapanmayı bahçelerinde çalışarak geçiriyor
YEREL HABERLER Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi ...
Kadıralak Yaylası'na 'kesin korunacak hassas alan' talebi
YEREL HABERLER Kadıralak Yaylası'na 'kesin korunacak hassas alan' ...