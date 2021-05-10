Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda

Trabzonspor ile İH Konyaspor, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la mücadele edecek. Bu karşılaşmayla birlikte taraflar birbirlerine 40. defa rakip olacak. Geride kalan 39 lig maçında Karadeniz ekibinin 20, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyor. 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda bordomavililer, 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.



Konya'daki maçlar

İki takım arasında Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor kazandı. 4 karşılaşmadan Konyaspor galip ayrılırken, 8 maçta da eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadelede ise Trabzonspor'un 31'lik galibiyetiyle noktalanmıştı.

Bordomavililerde kart cezalısı Berat Özdemir, Konyaspor'a karşı takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vitor Hugo'nun durumu ise bugün yapılacak son taktik çalışmanın ardından belli olacak.

Bordomavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yapacağı son çalışmanın ardından saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek.

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