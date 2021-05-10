Vakıflar Haftası etkinlikleri Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Dr. İsmet Çalık: “Vakıf Haftası Covid 19 tedbirleri sebebiyle ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları ve kitle iletişim aracılığı ile kutlanacak”

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Dr. İsmet Çalık, 2021 yılı “Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet” teması ile 1016 Mayıs tarihleri arsında kutlanacak olan Vakıflar Haftası'nın Covid 19 tedbirleri sebebiyle ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları ve kitle iletişim aracılığı ile kutlanacağını söyledi.

Çalık, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıflar Haftası ile vakıf konusu hakkında farkındalığın sağlanması ve vakıf şuurunun topluma katkılarının vurgulanması hedeflendiğini belirtti. Çalık "2021 yılı 'Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet' teması ile 1016 Mayıs tarihleri arsında kutlanacak olan Vakıf Haftası, Covid 19 tedbirleri sebebiyle ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları ve kitle iletişim aracılığı ile kutlanacaktır. Allah rızasını kazanmak adına ecdadın kurmuş olduğu hayır mekanizmalarının yaşatılması Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Anadolu’da kurulmuş ve kayıtlarına ulaşılmış en eski vakfın kuruluşu; Erzurum Pasinlerde kurulan Halil Divani Vakfıdır ve 1048 tarihlidir. Genel Müdürlüğümüzün kuruluş tarihi de bu tarih olarak kabul edilmiştir. Böyle bir medeniyet geçmişi olan vakıf konusunun toplumumuzda hak ettiği ölçüde yer alması Vakıf Haftası etkinliklerinin ana prensibidir.Vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda vakfiyelerinde belirtilen hayır şartlarının yerine getirilmesi, vakıf abide eserlerin ihya edilmesi, muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların yapılması ve öğrenci bursları ile ülkemizdeki sosyal ihtiyaçların karşılanmasında Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini yürütmektedir” dedi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet sahasında kalan 100’den fazla vakıf eserinin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çalık, “Bölgemizde de bu konuda etkin çalışmalar yapan Kurumumuz, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet sahasında kalan Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerinde son yılarda 100’den fazla vakıf eserinin restorasyonunu gerçekleştirmiş olup, aylık olarak 245 muhtaç vatandaşımıza nakdi, bin 100 aileye kuru gıda yardımı, 736 ilk, orta lise ve 204 yükseköğretim öğrencisine burs imkânı sağlamaktadır.Vakıflar Genel Müdürlüğü kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması ile ilgili yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini yürütmekte ve birçok eserin bilimsel veriler ve görüşler ışığında restorasyonunu tamamlamış bulunmaktadır. Bölgemizde de tamamlanan ve devam eden birçok vakıf eser kültürel mirasımızın bir parçası olarak hak etmiş oldukları değerlere yeniden ulaşmaktadır. Ticari hayatın yoğun şekilde sürdüğü vakıf işhanları, iş merkezleri ve vakıf dükkânların yanında tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü tarım arazileriyle de üretime ve toplumsal kalkınmaya da Vakıflar her daim hizmet etmektedir. Gelirlerini tamamen kendi mülklerinden temin eden Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıklarının restorasyonları ve gelir getirici yeni yatırımlar yapmanın yanında, Vakfiyelerdeki hayır şartları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

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