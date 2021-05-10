Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon FK'da en iyi dönemini yaşıyor

Hekimoğlu Trabzon FK'nın golcü oyuncusu Batuhan Karadeniz, futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Misli.com 2 Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, bu sezon oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 80 gole karşılık ise kalesinde 43 gol gören ve 71 puan ile ligi 2. sırada tamamlayarak playoff'larda mücadele etmeye hak kazanan Trabzon temsilcisi 12 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacak.

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig yolunda ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor. Trabzon temsilcisinin en büyük kozlarından biri ise takımın golcü oyuncusu Batuhan Karadeniz, ligde 24 gole imza atan oyuncu bu sezon rakip fileleri Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte 27 kez havalandırdı.



Futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Türkiye'de Süper Lig, 1. Lig gibi bir çok klasmanda forma giyen, bir dönem de İsviçre'nin yolunu tutan ancak burada da başarılı olamayan Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon FK'da futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Tuzlaspor, Adana Demirspor, İsviçre'nin Gallen takımında top koşturan Batuhan'ın 12. takımı da Hekimoğlu Trabzon FK oldu.



En çok golü Hekimoğlu'nda attı

29 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz, en fazla Eskişehirspor formasını giyerken, en çok golü ise Hekimoğlu Trabzon FK'da attı. Resmi maçlara bakılarak yapılan araştırmada golcü oyuncu Eskişehirspor'da 78 maçta top koştururken, 25 gol ve 8 asistle oynadı. Sivasspor'da ise 44 maçta 11 gol ve 6 asist yapan Batuhan, Beşiktaş'ta da 37 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle oynadı. Şanlıurfaspor'da 29 müsabakaya çıkıp takımına 11 gol, 2 asistlik performans sergileyen Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da 28 mücadelede 21 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Golcü oyuncu Sakaryaspor'da forma giydiği 22 maçta 12 gol atarken, Elazığspor'da ise 12 karşılaşmayı 4 golle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor'da 11 müsabakada 8 gol, Adana Demirspor'da ise 8 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Trabzonspor ve Gallen takımlarında gol atma başarısı gösteremeyen Batuhan, Hekimoğlu Trabzon FK'da 34 maçta 27 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



Dikkatleri üzerine çekti

Çalkantılı futbol yaşantısının ardından performansını üst seviyeye çıkardığı Hekimoğlu Trabzon FK ile ligde oynadığı 33 karşılaşmada 24 gol kaydeden Batuhan, gol krallığı sıralamasında ise Çorum FK'lı Sinan Kurumuş'un ardından ikinci sırada yer aldı. Karadeniz ekibinde kariyer rekorunu kıran 29 yaşındaki forvet, Hekimoğlu'nda gösterdiği performansla Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Başarılı oyuncu, playoff'larda göstereceği performans ise merak konusu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.