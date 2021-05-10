Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Konya'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordomavililer , Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile saat 17.00'de sıralarında Konya gitti. Bordomavililerde kamp kadrosunda 22 oyuncu yer alırken, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giymeyen Vitor Hugo da kafileye dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio ise Konya'ya götürülmedi.
Trabzonspor'un, Konya kafilesinde şu isimler bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce , Arda, Vıtor Hugo, Hosseini, Hüseyin, Edgar le, Ahmet Can, Serkan Asan, Marlon. Faruk Can, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa, Yunus Mallı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.