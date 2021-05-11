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Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı Tam kapanmanın yanı sıra balık fiyatları da yüksek olunca satışları durma noktasına geldi

İHA

Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı Tam kapanmanın yanı sıra balık fiyatları da yüksek olunca satışları durma noktasına geldi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci, bazı sektörlerde olduğu gibi balık esnafını da olumsuz etkiliyor.
Trabzon Balık Hali sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra balık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle son yılların en durgun Ramazan ayını yaşarken, balıkçı esnafları, geçen yılki Ramazan’da az da olsa işlerinin iyi gittiğini ancak bu seneki Ramazan’da istedikleri gibi satış yapamadıklarından yakındı.
Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan ayı olması nedeniyle balığa pek rağbet olmadığını belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, ”Ramazan'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için balığa pek rağbet olmadı. Dolayısıyla satışımız da pek olmadı. Bunun yanı sıra pek çeşit de olmadı, bu Ramazan eski Ramazanlar gibi olmadı. Eskiden Ramazanlarda işimiz çok güzel olurdu, yetiştiremezdik. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan balık da az geliyor, dolayısıyla alış veriş durgun. Tezgâhlarımızda genelde Çupra, Levrek, Somon, Mizgit, İstavrit, Barbun çeşitleri bulunuyor. Levrek 55 TL, Çupra 50 TL, Somon 40 TL, Mezgit 4060 TL, İstavrit 50 TL ve Barbun 4060 TL civarı fiyatlardan satılıyor. Balık az çıktığı için fiyatı da yüksek oluyor. Bayramdan sonra belki işlerimiz açılır inşallah” diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz da yaptığı açıklamada “Ramazan’da işlerimiz durgun. Pandemi dolayısıyla pek gelen olmuyor. Bu Ramazan diğer Ramazanlara göre ilk kez bu kadar durgun geçti. Geçen seneki Ramazan’da bu kadar etkilenmemiştik. Bu sene çok etkilendik diyebiliriz. Buna da şükürler olsun önemli olan Korona virüsünden bir an önce kurtulmamız. İşlerimiz durgun olsun sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

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