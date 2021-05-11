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Sosyal Medya Uzmanı Atilla Koç: “Sosyal medya doğru kullanıldığında iyi bir klavuz”

İHA

Sosyal Medya Uzmanı Atilla Koç: “Sosyal medya doğru kullanıldığında iyi bir klavuz”

Sosyal medya tüketim alışkanlıklarının her geçen yaygınlaşarak evriliyor olması, yeni medya sektörüne yapılan yatırımlarda da artış gözlemlendiğini ortaya koyuyor.
Sosyal Medya Uzmanı ve Girişimci Atilla Koç, platformların doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek “Dijital bilgi kirliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında iyi bir klavuz olabilir ancak karşımıza çıkan her bilgiyi de teyit etmeden doğru bilgi olarak kabul etmemek oldukça önemli” dedi.
Sosyal medyanın bilinmeyen taraflarından bahseden Sosyal Medya Uzmanı Atilla Koç, dijitalde bilgi kirliliğinin giderek daha da arttığına değinerek haber ve bilgi içeriklerinin başka platformlardan doğruluğunun teyit edilmesinin faydalı olacağını açıkladı. Atilla Koç, Facebook gibi büyük ve köklü şirketlerin bile haber doğruluğunu sağlamak ve doğru bilgi tüketimini güçlendirmek için sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle birtakım girişimlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
“Dijital çağda yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde, hemen hemen herkesin elinde akıllı telefon ve bu telefonların bağlı bulunduğu sosyal medya hesapları var. Birçoğumuz, zamanımızın belirli bir kısmını Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi platformlara ayırıyoruz. Elbette, bu platformlarda her gün yeni yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Geleneksel medyadan farklı olarak, dijital ortamlar her türlü bilgi kirliliğine ve söylentiye açık oluyor. Kimliği belli olmayan kullanıcılar ortaya gerçekliği teyit edilmemiş haberler ve içerikler sunup gündemi olumsuz yönde etkileyebiliyorlar.”

“Sosyal medyayı doğru tüketmeliyiz”
Böyle durumlarda en büyük rolün sosyal medya tüketicilerine düştüğünü ifade eden Atilla Koç, “Artık, önümüze sunulan her bilgiye inanmayı bırakmalıyız. Karşımıza çıkan haberleri sorgulamak ve onların doğru olup olmadığını araştırmak en temel prensibimiz olmalı. Markalar veya gündem belirleme gücüne sahip kişiler insanları yönlendirmek için zaman zaman kampanyalar üretiyor. Ortaya atılan, ilk bakışta doğru gibi görünen içerikler insanları yönetmek ve yönlendirmek için kullanılıyor. Daha sonra baktığınızda, ilgili marka veya kişiye yönelik düşüncelerinizin şekillendirildiğini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

‘’Doğru amaç için kullanıldığında dijital dünya bulunmaz bir nimet’’
Sosyal medyanın dikkat istediğini vurgulayan Atilla Koç, “Tüm bu bilgi kirliliğinden arındığınızda, sosyal medya eğer doğru amaçla kullanıldığında dijital dünya sonu olmayan bulunmaz bir içerik dünyasına dönüşür. Günlük sosyal yaşantınızdan paylaşımlar yaparak takipçilerinize sesinizi duyurmak bir yana, internet üzerinden birçok faydalı bilgiye ücretsiz erişebilir haldeyiz. Sosyal medyanın bu bilinçle kullanımı genel kültür seviye artışından dünya miraslarının keşfine kadar birçok doğru amaca hizmet edebilir” ifadelerini kullandı.

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