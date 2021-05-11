Karadeniz'de vaka sayısı en az düşen il Trabzon oldu



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'ndeki iller arasında geçen haftaya oranla en az düşüşün yaşandığı Trabzon´da uzmanlar, uyarılarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "İlimiz şehir dışından geleni gideni fazla olan bir il. Bu yüzden vaka sayılarındaki düşüşün ilimizde biraz daha ağır yaşanması normal karşılanabilir" dedi.

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs'ta Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle güncel haritada, Trabzon'da da vaka sayıları düştü. Haritaya göre, Karadeniz´de, Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 237,71'den 198,55'e geriledi.

'DEĞİŞİM EN AZ TRABZON'

Karadeniz'de, en az düşüş yaşanan il, Trabzon oldu. Kentte uyarılarını sürdüren uzmanlar, özellikle tam kapanma sonrasında tedbirlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kent sakinleri de yaşanan düşüşte, tam kapanma tedbirinin çok etkin rolü olduğunu belirterek, iyimser tablonun sürmesi temennisinde bulundu.

`İL DIŞINDAN GELİP 16 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI´

İl Sağlık Müdürü Usta, tam kapanma öncesinde şehir dışından Trabzon´a gelenlerin fazla olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye´de vaka sayılarının düşüyor olması sevindirici bir haber. Trabzon´da da vaka sayılarında az da olsa bir düşüşü görüyoruz. İlimiz şehir dışından geleni gideni fazla olan bir il. Bu yüzden vaka sayılarındaki düşüşün ilimizde biraz daha ağır yaşanması normal karşılanabilir. Kapanma sürecinde şehrimizin aldığı göç itibarıyla çok endişelerimiz oldu. Bir ilçemizde il dışından gelen bir vatandaş yüzünden 16 kişiye virüs bulaştı. Bu tür olayların olabileceğini düşünüyorduk. Aynı durum diğer illerimizde de yaşanmasın diye tedbirlerimizi ve uyarılarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

`AŞIYA TALEPTE SIKINTI VAR´

Koronavirüsle mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu kaydeden Usta, "Vaka sayılarındaki düşüşün aşılanma ve tam kapanma ile birlikte arttığını gördük. Özellikle aşı bizim için olmazsa olmazımız pandemiyi bitirebilmek adına en büyük silahımız. İlimiz aşı anlamında biraz zayıf. Aşı sırası gelmiş olan vatandaşlarımızın aşıya biraz daha fazla talepli olması gerekiyordu. İlimiz bu anlamda biraz zayıf. Aşıda alternatif olması vatandaşlarımızın biraz kafasını karıştırmış olabilir ama ne olursa olsun burada önemli olan aşılanmaktır. Hangi aşıya erişebiliyorsak onu mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Aşı sorunumuz yok ama aşıya talep konusunda sıkıntılarımız var" dedi.

'DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREK'

Mahallede karantinaya alınan evlerin sayısının düştüğünü söyleyen Fatih Mahallesi'nin muhtarı Salih Özkoçoğlu, "Aşı ve tam kapanma ile birlikte vaka sayılarında düşüşler oldu. Vaka sayıları her sabah bize geliyor. Eskiden mahallemizde 45´e yakın adres tespit ediyorduk ama şu anda 7 adrese kadar düştü. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ben mahalle sakinlerini sürekli geziyorum, onları tedbirli olmaları konusunda uyarıyorum. Maskesi olmayana maske veriyorum" diye konuştu.

'DÜŞÜŞÜ, KAPANMAYA BAĞLIYORUM'

Kent sakinlerinden Koçman Berber de "Vaka sayılarındaki düşüşü, kapanmaya bağlıyorum. Kapanma ile birlikte insanlar arasındaki temas azaldı. İnsanların aşı olması ile beraber de virüse yakalanma oranı düştü" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2021-05-11 14:08:46



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