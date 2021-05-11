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Trabzon’da son 1 yılın en düşük vaka sayısı yaşanıyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Oransal anlamda en düşük rakamlara geldik” “İl dışından gelen bir vatandaşımızdan dolayı bir ilçemizde 16 vaka birden çıktı”

İHA

Trabzon son bir yılın Korona virüs vaka sayısında en düşük dönemi yaşıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, oransal anlamda en düşük rakamlara geldiklerini belirterek bunun daha da aşağılara gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Trabzon’da son 1 yılın en düşük vaka sayısı yaşanıyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Oransal anlamda en düşük rakamlara geldik” “İl dışından gelen bir vatandaşımızdan dolayı bir ilçemizde 16 vaka birden çıktı”

Trabzon son bir yılın Korona virüs vaka sayısında en düşük dönemi yaşıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, oransal anlamda en düşük rakamlara geldiklerini belirterek bunun daha da aşağılara gelmesini arzu ettiklerini söyledi.
Usta, bir ilçede il dışından gelen bir vatandaştan dolayı 16 vaka birden çıktığını ifade ederek bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak Trabzon’da vatandaşların genel anlamda tedbirlere uyduğunu belirtti.
Trabzon’da son 1 yılın en düşük vaka sayısı yaşandığını belirten Usta, “İlimizde de, ülkemizde olduğu gibi vaka sayılarında bir gerileme söz konusu. Bunun, hem yoğun bakımlara, hem servislerde yatan hastalara, hem de entübe hastalara yansımasını görmüş olmak mutluluk verici. Son bir yıldır oransal anlamda en düşük rakamlara geldik. Bunun daha aşağılara, inşallah Türkiye’nin yakaladığı test vaka oranı yüzde 10 civarında, biz de o aşamalara gelmeyi arzu ediyoruz. Biz henüz o aşamaya gelebilmiş değiliz. Vaka sayılarımız düşük olsa da inşallah bu sürecin sonunda onu da görmüş olacağız” dedi.

"Tam kapanmadan ciddi şekilde istifade etmemiz gerekiyor"
17 günlük tam kapanmadan ciddi şekilde istifade edeceklerini belirten Usta, “17 günlük kapanma olayından ciddi şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Öyle görünüyor ki ; gerçekten de sayılar anlamında vatandaşın duyarlılığı anlamında, emniyetin kolluk görevini yapması anlamında her şey bizim istediğimiz gibi cereyan ediyor. Bir şekilde vakalardaki düşüşe de bu yansıyor. Bu süreç halen devam ediyor. 17 günün sonunu görmüş değiliz sonuna kadar bu azimle sabırla ve biraz daha sıkı tedbirlerle gitmemiz gerekiyor. Süreci bu şekilde yönetmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"Bir ilçemizde 16 vaka birden çıktı"
İl dışından gelen bir kişiden dolayı bir ilçede 16 vaka birden çıktığını ifade eden Usta, “Özellikle il dışı gelenlerle alakalı ciddi sıkıntılar olabilir şeklinde bazı beyanlarımız olmuştur. Dün de bir ilçemizde bu anlamda bir yansımayı gördük. İl dışından gelen bir vatandaşımızdan dolayı bir ilçemizde 16 vaka birden çıktı. Bu tür şeylerden çekindiğimizi tedbirli olunması gerektiğini özellikle söylemiştik. Gerçekten izole olunması gerekiyor il dışı gelenden kontrolsüz hareket halinde olan insanlarda izole olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor kendi içimizde de gitme gelmelerin olmaması, zorunlu durumlarda da maske mesafe kurallarına harfiyen uyulması gerekiyor. Hep maske mesafe demeye başladık aslında temizlik konusunu pas geçmememiz gerekiyor. Bazı ortamlarda maskemizi, mesafemizi korusak bile elimizi bir şekilde temasta bulunduğumuzda yüzümüze, gözümüze, ağzımıza getirme durumu olabiliyor. O yüzden el temizliğine de özellikle çok dikkat edilmesi gerektiğini de tekrar altını çizmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Vatandaşın duyarlılığı arttı"
Vatandaşın duyarlılığı arttığına dikkat çeken Usta, “Vatandaşımız oldukça duyarlı. Genel olarak vatandaşımızdan memnuniyetsizliğimiz olması mümkün değil. Ancak diğer taraftan bir kısım vatandaşımızın duyarsızlığı, dikkatsizliği nedeniyle bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Bir ilçemizdeki yaşanan münferit bir olay. Bir ilçemizde olmuş bir olay. Dikkatsizlik sonucunda tüm o ilçeye mal edilebilecek bir şey de değil. Sonuçta var olan bir vaka. O dikkatsizlik sonucunda sadece bir yerden 16 vaka çıkabiliyor” diye konuştu.
Kısıtlamaların yararlı olacağını hep söylediklerini kaydeden Usta, “Bu kısıtlamaların yararlı olacağını hep söylüyorduk zaten. Bundan da yararlanıyoruz. Bazen aslında o bilincin kendi içimizde olmamasından bu kısıtlamaların kaynaklandığını da iyi düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten biz bilinçli olsak maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyabilsek bu kısıtlamalar zaten gelmeyecektir. Bu bağlamda baktığımızda ikisini birlikte yürütebildiğimiz takdirde bu Covid illetinden kurtulacağımız kesindir” dedi.

"Hastanede Kovidden yatanların çoğu aşı olmamış"
Usta, hastanelerde Covid'den dolayı yatan hastaların çoğunluğu aşı olmadığına dikkat çekerek “Alınan tedbirler ve sizlerin uyumu sayesinde Covid vaka düşüşümüz devam ediyor. Son hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 30 düşüş göründü. Hastanedeki yatışlara da bu yansımakta. Ancak halen hastanelerde Covid'den dolayı yatan hastalarımız var ve bunların çoğunluğu aşı olmamış, olmamış kesim oluşturuyor. Lütfen maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım, aşı sıramız geldiğinde de aşının hangisi olduğuna bakmadan aşımızı hızlıca olalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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