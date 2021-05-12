Şehitliğe bayram ziyareti

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler Ramazan Bayramı arefesinde Sülüklü Şehitliğini ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ramazan Bayramı öncesi Sülüklü Mezarlığı’nda gerçekleştirilen ziyarete Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canpolat, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma,Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve il protokol mensupları katıldı. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktılar.

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