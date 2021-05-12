Cinsel saldırıda bulunulup, başı taşla ezilen Pınar'ın katili yakalandı (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Trabzon´da, 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Gülyüz (34) ile ona yardım eden N.P., jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)

2021-05-12 19:33:03



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