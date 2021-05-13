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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı

İHA

Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı.
Süper Lig’de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada son haftalarda sıkıntılar yaşadı. Bordo Mavililer, özellikle Hatayspor, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yenen son dakika golleriyle puan kayıpları yaşadı.
Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği 25 maçın 18'ni galibiyetle tamamlarken, 5 maçtan beraberlikle ve 2 maçta ise skoru koruyamayarak mağlubiyetle ayrıldı. Bordomavililer mağlup konumda olduğu 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlikle ve 7 mağlubiyet elde etti.
Süper Lig'de dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan Trabzonspor deplasmanda üst üste altıncı beraberliğini elde etti. Bordomavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış süreci yaşarken, son haftalarda ise aldığı beraberliklerle dikkat çekti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordomavililer oynadığı 31 maçta 17 galibiyet 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise bu sezon dört maçta skoru koruyamadı. Söz konusu maçta sahasında DG Sivasspor karşısında 10 öne geçmesine rağmen sahadan 11'lik beraberlikle ayrılmış, yine evinde oynadığı Hatayspor karşısında 10 öndeyken son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor, deplasmanda ise Galatasaray karşısında 10 öndeyken yediği son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordomavililer bu sezonun son maçında ise 10 kişi kaldığı rakibi karşısında 10 öne geçmesine rağmen yediği golle sahadan 11 beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığı maçlar
Gaziantep FK Trabzonspor:11
FenerbahçeTrabzonspor: 31
TrabzonsporKasımpaşa:34
Trabzonspor Sivasspor:11
TrabzonsporHatayspor:11
GalatasarayTrabzonspor:11
KonyasporTrabzonspor:11

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