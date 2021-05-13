Abdullah Avcı galibiyetle başladı, galibiyetle tamamlamak istiyor

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, Gençlerbirliği ile oynanacak sezonun son karşılaşmasını da kazanarak bütün konsantrasyonunu gelecek sezonun planlamasına verecek.

Süper Lig'in son haftasında evinde küme de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında sezonu galibiyetle kapatmak için mücadele edecek. 10 Kasım 2020'de bordomavili takımın başına geçen 22 Kasım 2020'de ise ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 10'lık galibiyetiyle başlayan Avcı, sezonun son maçını da galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek.



Çıkış ve duraklama dönemi

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte önemli bir çıkışa imza attı. Kısa zamanda toparlanan bordomavili takım 17. sıradan 4. sıraya yükselerek adını Avrupa Kupalarına yazdırdı.

Avcı yönetiminde bordomavililer duraklama dönemine ise evinde Fenerbahçe karşısında aldığı 10'lık mağlubiyet sonrası başladı. Söz konusu maçın ardından Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



11 maçtır yenilmiyor

Kümede kalma mücadelesi veren rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında konuk edecek olan bordomavililer Süper Lig'de 11 maçtır yenilmiyor. Lig'deki son yenilgisini 8 Mart 2021'de evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında 31'lık skor ile alan bordomavililer söz konusu maçın ardından oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.



Avcı'nın hedefi 65 puan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde bordomavili takımın başında 65 puan toplamış olacak. Süper Lig'de 68 puanı bulunan bordomavililer 62 puanı Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra elde etmişti. İlk 8. haftada ise 6 puan toplayabilen bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 38 gole karşılık ise 21 golü kalesinde gördü.

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