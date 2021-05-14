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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat

İHA

Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, Ramazan ayının bitmesiyle gün boyu tek çeşit beslenme programından uzak durulması gerektiğini belirterek bütün besin gruplarını içeren besinlerin menülere ilave edilmesi gerektiğini söyledi.
Ramazan ayı beslenme düzeninden sağlıklı beslenme düzenine geçiş zamanının geldiğini kaydeden Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, "Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin öğün sayısında azalma meydana geldi, bayramın başlamasıyla beraber azalan öğün sayısı yerine 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenme planı yapılmalıdır. Oruç tutan bireyler gece beslenmeye alıştığı için gece acıkmaları yaşanabilir bu durum, gün içinde yeterli ve dengeli beslenerek ve uyku düzeni sağlanarak düzeltilebilir" dedi.
Hafif kahvaltı ile güne başlanması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Ramazan boyunca kahvaltı yapılmadığı için alışılmış bu düzende bayram sabahı kahvaltı yapma isteksizliği olabilir, bilindiği üzere kahvaltı en önemli öğünümüzdür. Bu sebeple ramazan bayramını karşılarken güne süt, yumurta, peynir, salatalık, domates gibi hafif kahvaltıyla başlanmalı. Gün boyu tek çeşit beslenme programından uzak durulmalı ve bütün besin gruplarını içeren besinleri menümüze ilave etmeliyiz. Ara öğünlerimiz süt/ yoğurt ve meyveden oluşabilir. Ramazan ayı boyunca oruç tutma nedeniyle yaşanan kabızlığın önlenmesi için bol sebze ve meyve tüketilmeli. Posalı ürünleri tek başına almak bağırsak hareketlerini yeteri kadar artırmaz. Posanın etkinliğinin artırılması için günde 810 bardak su tüketilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Egzersiz programları sağlığımız açısından faydalı olacaktır"
Sokağa çıkma yasağının olduğu günler ev içinde egzersiz hareketleri yapılmasının sağlık için faydalı olacağını dile getiren Kaya, "Ramazan boyunca tutulan oruç nedeniyle hareket seviyesi azalıyor bir de karantina günleri ilave olunca iyice hareketsiz kalındı. Bilindiği üzere yapılan egzersizler alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengeyi kurmaya yardımcı olacak ve kilo artışı önlenecektir. Hareketsiz yaşamın neden olduğu bedensel ve ruhsal sorunların kaygı verici olduğu kabul edilmektedir. Fiziksel aktivite birçok hastalık için önleyici hem de iyileştirici etkiye sahiptir. Karantinada kalsak bile ev içinde yapılmaya uygun egzersiz programları sağlığımız açısından faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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