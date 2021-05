Kızının katilleri 4 yıl sonra bulunan baba konuştu Baba Mehmet Kaynak: "Hem sevinçliyim, hem hüzünlüyüz" "4 yıl boyunca hayal kırıklıklarına uğradık, psikolojimiz bozuldu; anlatılmayacak duygular yaşadık"

Trabzon'da 2017 yılında tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanıp başı taşla ezilerek öldürülen 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin şüphelisi Mustafa G. ve cinayette kendisine yardım ettiği öne sürülen N.P önceki gün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 yaşındaki Pınar'ın katillerinin 4 yıl sonra yakalanmasıyla baba Mehmet Kaynak, "Bayramı 1 gün önceden yaşamış gibi bir his doğdu içimize. Adalete güveniyoruz. Gecemiz, gündüzümüz yoktu. Kızımı özledim. Ama bu aşamadan sonra başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir uyku uyuyabilirmiyiz bilmiyorum" ifadelerinin kullandı.

Trabzon’u Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017’de yaşanan dehşet verici olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cinayeti aydınlatmak için uzun ve detaylı bir çalışma gerçekleştiren Trabzon Jandarma Komutanlığı, Pınar Kaynak’ın öldürülmeden önce tecavüze uğradığını tespit etti. Pınar Kaynak’ın çevresinden ve ikamet ettiği mahalledeki şüphelilerden alınan ve Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilen sperm örneklerinden DNA eşleşmesi yapan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Pınar Kaynak ile aynı mahallede oturan 34 yaşındaki Mustafa G. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği iddia edilen N.P. gözaltında alırken, 2 şüpheli önceki gün Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli “canavarca hisle kasten öldürme” iddiasıyla çıkarıldıkları Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



"Gecemiz, gündüzümüz yoktu; kızımı özledim"

Ramazan Bayramı'nda 1 gün önce kızının katillerinin tespit edildiği haberini alan baba Mehmet Kaynak, hem sevinçli hemde hüzünlü olduklarını söyledi. Jandarma ve emniyetin yaptığı araştırmaların güzel sonuç verdiğini kaydeden baba Mehmet Kaynak, "Adalet tecelli etti. Yargı aşaması sürüyor. Eminim ki daha güzel haberler duyacağız. Hem sevinçliyiz hem hüzünlüyüz. Güvenlik güçlerinin büyük çabası oldu. Çok titiz çalışma yaptılar ve zanlılar yakalandı. 4 yıl boyunca hayal kırıklıklarına uğradık, psikolojimiz bozuldu. Anlatılmayacak duygusal yaşadık. Bayramı 1 gün önceden yaşamış gibi bir his doğdu içimize. Adalete güveniyoruz. Gecemiz, gündüzümüz yoktu. Kızımı özledim. Ama bu aşamadan sonra başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir uyku uyuyabilir miyiz bilmiyorum. Çok zor. Evlat acısı gibi bir acı yok. Büyükler söylediği zaman çok inandırıcı gelmezdi ama bunu yaşayan bilir. Psikolojim bozuldu. Böyle bir haber geleceğini her zaman bekliyorduk. Sürekli güvenlik güçleri ile irtibat halindeydik" dedi.

