Yaşlılar eski bayramları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılar eski bayramları anlattı

İHA

Yaşlılar eski bayramları anlattı

Trabzon'da yaşayan yaşlılar “Ah şu eski bayramlar” diyerek eski bayram günlerini anlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) nedeniyle sönük geçen bayram günlerinde evlerinden çıkmayarak kurallara uyan yaşlılar, "Ah şu eski bayramlar" diyerek eski bayram günlerini anlattı. Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan görüntülerde, eski zamanlarda yokluk yaşadıklarını belirten yaşlılar, bayram günlerini heyecanla beklediklerini söyledi.
Çocukluk günlerinde zenginlerin yanına şeker almak için gittiklerini dile getiren Ahmet Akçay, "Eski Ramazanlarda yokluk vardı. O zamanlar telefon, haberleşme yoktu. Sıcaklık, komşuluk daha fazlaydı. Zenginlerin yanına giderdik şeker verecekler diye bayılırdık" dedi.
Bayram sabahı için gece kalkarak yemek hazırlamaya başladıklarını vurgulayan Nimet Satılmış ise, "9 kardeşiz. Bayram sabahı için gece yemek hazırlardık. Bayram sabahlarına çok sevinirdik. Evimizin önünü temizler mezarlara giderdik" şeklinde konuştu.

"El öpülürdü; şimdi öyle bir şey yok"
Bayramlarda bütün evlerin kapısının çalındığını ve bayramlarının kutlandığını kaydeden Fadime Satılmış, "Bayramlarda herkes yürüyerek gezerdi. Hiçbir ev boş geçilmezdi. El öpülürdü. Şimdi öyle bir şey yok. Akşama kadar evde duruyorlar. Kimse gelmez. Eski bayramlar iyiydi. Eski Ramazanlar yok. Bugünkü Ramazanlarda eskiyi tutmaz. Kendimizi kollamamız lazım. Kendimizi bu virüsten uzak tutmamız lazım" diye konuştu.
Hacer Satılmış da, eski Ramazanların artık olmadığını söyleyerek, "Eski bayramlar yok şimdi. Eski Ramazanlar yok. Eskiden sevgiler, güzellikler, saygı vardı. Çocuklar büyüklerini tanırdı" ifadelerini kullandı.

"Artık üst kattaki komşuyu alt kattaki komşu tanımıyor"
Muhittin Satılmış, çocukluk yıllarındaki Ramazanların çok daha farklı olduğunu belirterek, "Bizim çocukluk yıllarımızda bayramlar bugüne nazaran çok daha farklıydı. Eski Ramazanlarda bizi bahçelere, orman kenarlarına gönderirler orada kuru odun, çalı parçası yapardık. Annelerimiz, babalarımız gece sahurda kalktığında ocak yakardılar ve yemek hazırlardılar" dedi.
Bayramlarda mezarların ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Kemal Bekar ise "Camiye giderdik, mezarları ziyaret ederdik. Bayramlarda mezarlar ziyaret edilir. O günlerdeki gençliğimi arıyorum" şeklinde konuştu.
Bayram sabahını beklemenin bir heyecan olduğunu kaydeden Haydar Bayraktar Keskin de "Sabahtan kalkarsın kıyafetlerini giyer bayram namazını kılardın. Namazdan sonra köye girerdik yaşlıların ellerini öperdik. Bayramlarını kutlardık. Artık üst kattaki komşuyu alt kattaki komşu tanımıyor. Eskiden yan komşu fasülye pişirse öteki komşuya gönderirdi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor mağlubiyetle başladığı sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor mağlubiyetle başladığı sezonu galibiyetle ...
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında 85. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında 85. randevu
Kızının katilleri 4 yıl sonra bulunan baba konuştu Baba Mehmet Kaynak: "Hem sevinçliyim, hem hüzünlüyüz" "4 yıl boyunca hayal kırıklıklarına uğradık, psikolojimiz bozuldu; anlatılmayacak duygular yaşadık"
YEREL HABERLER Kızının katilleri 4 yıl sonra bulunan baba ...
Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu
YEREL HABERLER Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle ...
Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda sevindirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlar, Sudanlı çocukları bayramda ...
Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı öğrenciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ak Parti İl Başkanı Mumcu Ramazan Bayramı'nda yabancı ...
Başkan Ekim, Ramazan Bayramı'nda huzurevindeki yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Ekim, Ramazan Bayramı'nda huzurevindeki ...
Abdullah Avcı galibiyetle başladı, galibiyetle tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı galibiyetle başladı, galibiyetle ...
‘Eren’siz geçen 7. bayramda da gözyaşı yine dinmedi Trabzon’un Maçka ilçesinde 2017 yılında teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül oğlu ile geçen Ramazanlar’ı ve bayram sabahını anlattı
YEREL HABERLER ‘Eren’siz geçen 7. bayramda da gözyaşı yine ...
Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı
YEREL HABERLER Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı
Trabzon’daki kan donduran cinayetin şüphelileri tutuklandı Cinayetin şüphelisi olay günü Pınar Kaynak’la birlikte olduğunu itiraf etti
YEREL HABERLER Trabzon’daki kan donduran cinayetin şüphelileri ...
Cinsel saldırıda bulunulup, başı taşla ezilen Pınar'ın katili yakalandı (2)
YEREL HABERLER Cinsel saldırıda bulunulup, başı taşla ezilen ...
Şehitliğe bayram ziyareti
YEREL HABERLER Şehitliğe bayram ziyareti
Seher hemşire: O kızarıklığı, baskıyı eve gidince yüzümde bile hissediyordum
YEREL HABERLER Seher hemşire: O kızarıklığı, baskıyı eve gidince ...
Trabzon’da bayram arefesinde yol denetimi Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper: “Trabzonumuzda son 12 günlük periyotta ciddi manada kurallara uyulduğunu söyleyebiliriz”
YEREL HABERLER Trabzon’da bayram arefesinde yol denetimi Trabzon İl ...
Trabzon’da 4 yıl önce işlenen cinayeti sperm örnekleri aydınlattı 2017’de işlenen Pınar Kaynak cinayetinin katil zanlısı 4 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon’da 4 yıl önce işlenen cinayeti sperm ...
Hemşireleri bu anlamlı günlerinde unutmadılar
YEREL HABERLER Hemşireleri bu anlamlı günlerinde unutmadılar
Kemeraltı Çarşısı tarihinin en sessiz bayram arefesini yaşıyor Trabzon'da arefe gününde vatandaşların vazgeçilmez alışveriş mekanı olan tarihi Kemeraltı çarşısı kapalı dükkanları ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Kemeraltı Çarşısı tarihinin en sessiz bayram ...
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yüzde 90’a yakını tamamlandı Tünelde yıl sonu itibariyle kazı ve destek çalışmaları bitirilerek ışık görülecek
YEREL HABERLER Yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yüzde 90’a ...
Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi