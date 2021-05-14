`ALLAH BAĞIŞLADI, İZLEYİNCE HAYRET ETTİK'
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Yusuf Duha K.'nin, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anların kayda alındığı güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinin sahibi Yakup Sağlam, "Çocuk bisiklet sürüyordu. Aşağıya doğru yönelince eğim yüzünden hızını alamadı. Karadeniz sahil yoluna girdi. O esnada TIR geliyordu. Çocuğu fark edince aniden durmaya çalıştı. Duramayınca manevra yaptı. TIR, çocuğun bisikletine çarpınca çocuk yere düştü. Durumu iyiymiş çocuğun. Biz kamera kaydını izleyince hayret ettik. Allah bağışladı çocuğu" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-05-14 16:33:59
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