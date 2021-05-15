Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordomavililer karşılaşmayı 21 kazanırken, Gençlerbirliği bu sonuçla TFF 1. Lig'e düştü.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Polomat'ın orta şut karışımı vuruşunda kaleyi giden topu kaleci Uğurcan Çakır son anda çeldi.

52. dakikada sol çaprazda aldığı pasla rakiplerinden sıyrılan Ayite'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 11

68. dakikada Yusuf Sarı'nın vuruşunda savunmadan dönen top Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'den döndü.

76. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Stancu'nun vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

87. dakikada Bakasetas'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt'in sağından ağalarla buluşturdu. 21



Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erbil xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Bakasetas xx (Hakan Yeşil dk. 90 ?), Abdulkadir Ömür xx (Afobe dk. 84 ?), Yusuf Sarı xx (Safa Kınalı dk. 84 ?), Nwakaeme xx, Ekuban xx (Yunus Mallı dk. 89 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Johansson xx, Metehan xx (Sami Gökhan dk. 88 ?), Arda Kızıldağ xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx (Lima dk.46 x), Toure xx, Rahmetullah Berişbek xx, Ayite xx, Sefa Yılmaz x (İlker dk. 78 x), Stancu x

Yedekler: Yasin, Übeyd, Halil İbrahim Pehlivan, Seyit Ali, Ömürcan, Mugni, Mustafa

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Ekuban (dk. 45), Afobe (dk. 87) (Trabzonspor), Ayite (dk. 52) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Ayite, Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Vitor Hugo (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.