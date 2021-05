Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Peres 8-10 güne imzaya gelecek

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan Parma'nın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho ile Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in 8-10 gün içinde imza için geleceklerini, ayrıca Haziran ayının ilk haftasında üç oyuncunun daha imza atmış olacağını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncuyu kısa süre içinde imzaya getireceklerini belirterek, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. Konfederasyon kupasının takvimine göre başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuz´da sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler" dedi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR´E MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEKLİF VAR; GİTMEYE EN YAKIN OYUNCU UĞURCAN"

Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür´e menajerler aracılığıyla teklif geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çok büyük şansızlıklar yaşadı. İki sezon üst üste kolay kolay her futbolcunun kaldıramayacağı sakatlıklar yaşadı. Ona rağmen özellikle rehabilitasyon döneminde çok iyi çalıştı, çok disiplinli çalıştı ve kendisini çok iyi hazırladı. Bugün itibariyle milli takım aday kadrosuna da seçildi ki bunu yerden göğe kadar hak etti. Önemli bir değer, önemli bir futbolcu. Sadece Trabzonspor´un değil, Türk futbolunun önemli bir değeri. Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var. Ama herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmiş değil. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an gidecek oyuncu gibi gözüken en yakın Uğurcan Çakır var."

"HOCANIN RAPORUNA GÖRE AYRILACAK OYUNCULAR NETLEŞECEK"

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili olarak ise teknik direktör Abdullah Avcı´nın açıklamalarda bulunacağını kaydeden Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle hocamız maç bittikten sonra raporunu vereceğini söyledi. Hocanın raporu doğrultusunda biz de hareket edeceğiz. Onu yarın hocaya sorarsınız."

"SORLOTH GELEBİLİR"

Ağaoğlu, son günlerde ismi yeniden Trabzonspor ile anılan Sörloth ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Her oyuncudan Sörloth´un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Sörloth gelir mi; gelebilir de. Şöyle gelebilir; 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig´e, 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon Euro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth´un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım. Palace´tan buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler, şimdi 11 kazandılar. Tekrar değer kazandırma açısından aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari´yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar."

Ahmet Ağaoğlu, Caleb Ekuban´a da İtalya´dan bir iki kulüpten transfer teklifi olduğunu açıkladı ve yönetirim kurulu olarak bunları değerlendireceklerini vurguladı.

