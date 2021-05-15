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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının ardından


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig'de sezonun son haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "71 puan kazandık ama bu Trabzonspor için yeterli değil. Gelecek sene hedef içinde Trabzonspor da olacaktır" dedi.
Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında kendi sahasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
ABDULLAH AVCI: OYUN OLARAK ÇOK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VARDI
Ligin son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Abdullah Avcı, "Ligin sonu, son maç, kazanarak kapatmak istiyorduk. 20 dakikada 3 topumuz direkten döndü. Oyun olarak çok üstünlüğümüz vardı. Maçı erkenden koparmamız gerekiyordu. 2'nci yarı başında rakibimiz kısa da olsa devreye girdi, sonra yine kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Daha iyi oynayarak, daha çok pozisyona girerek maçı kazandık. Bütününde herkes için çok zor bir sene. Zor sezonu bitirdik. Geldiğimiz günden itibaren 71 puanı bulduk. İyi bir sezon geçirdik. İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değil. Önümüzdeki sene itibariyle duygusu, geçmişi, genetiği, gücü, yapacağımız organizasyonlarla beraber Trabzonspor, hem oyun hem de hedef içinde olacaktır. Bütün futbol ailesini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
ÖZCAN BİZATİ: BİZİM İÇİN OYNAMASI KOLAY MAÇ DEĞİLDİ, KAYBETTİK
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise, "Bizim için oynaması kolay bir maç değildi. Maçın 45´inci dakikasında yediğimiz gol oyun formatımızı bozdu. 2'nci yarı farklı oyun formatıyla oynamak zorundaydık . Git gellerin çok olacağı, risk alacağımız, o risklerin de bize ceza kesebileceği bir oyun oynamak zorundaydık, onu oynadık. 2'nci yarı gol attık, rakibe fırsatlar verdik, bunu biliyorduk ama biz de fırsatlar yakalayacaktık. O fırsatları golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendiremedik. Rakibimizin 87´nci dakikada bulduğu golle 2-1 kaybettik" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-15 23:32:44

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