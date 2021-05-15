Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk"

İHA

Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir" dedi.
Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 21 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçı erkenden koparmaları gerektiğini dile getirerek, "Ligin sonu, son maç, kazanarak kapatmak istiyorduk. 20 dakikada 3 topumuz direkten döndü. Oyun olarak çok üstünlüğümüz vardı. Maçı erkenden koparmamız gerekiyordu. İkinci yarı başında rakibimiz kısa da olsa devreye girdi, sonra yine kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Daha iyi oynayarak, daha çok pozisyona girerek maçı kazandık. Bütününde herkes için çok zor bir sene. Zor sezonu bitirdik. Geldiğimiz günden itibaren 71 puanı bulduk. İyi bir sezon geçirdik. İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir. Önümüzdeki sene itibariyle duygusu, geçmişi, genetiği, gücü, yapacağımız organizasyonlarla beraber Trabzonspor’u önümüzdeki sene hem oyun hem hedef içinde olacaktır. Bütün futbol ailesini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özcan Bizati: "Bizim için oynaması kolay bir maç değildi"
YEREL HABERLER Özcan Bizati: "Bizim için oynaması kolay bir maç ...
Ağaoğlu,"Peres ve Gervinho imzaya geliyor"
YEREL HABERLER Ağaoğlu,"Peres ve Gervinho imzaya geliyor"
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının ardından
Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Peres 8-10 güne imzaya gelecek
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Peres 8-10 güne imzaya ...
Trabzonspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-1
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç ...
Trabzonspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1- Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1- Gençlerbirliği: 0 (İlk ...
Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar
Barışma buluşması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Barışma buluşması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 ...
Barışma buluşmasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Barışma buluşmasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ...
Özel İmperial Hastanesinde bayramlaşma
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesinde bayramlaşma
Uzungöl’de jandarmadan drone ile trafik denetimi Çocuklara oyuncak hediye ettiler
YEREL HABERLER Uzungöl’de jandarmadan drone ile trafik ...
Trabzon’da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu kazadaki tırın şoförü o anları anlattı “Allah ikimizi de ailelerimize bağışladı”
YEREL HABERLER Trabzon’da küçük çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu ...
Küçük Yusuf'un TIR'ın atında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Küçük Yusuf'un TIR'ın atında kalmaktan son anda ...
Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
YEREL HABERLER Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak ...
Küçük Yusuf'un TIR'ın atında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
YEREL HABERLER Küçük Yusuf'un TIR'ın atında kalmaktan son anda ...
Trabzon'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
YEREL HABERLER Trabzon'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
Yaşlılar eski bayramları anlattı
YEREL HABERLER Yaşlılar eski bayramları anlattı
Trabzonspor mağlubiyetle başladığı sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor mağlubiyetle başladığı sezonu galibiyetle ...
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında 85. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında 85. randevu
Kızının katilleri 4 yıl sonra bulunan baba konuştu Baba Mehmet Kaynak: "Hem sevinçliyim, hem hüzünlüyüz" "4 yıl boyunca hayal kırıklıklarına uğradık, psikolojimiz bozuldu; anlatılmayacak duygular yaşadık"
YEREL HABERLER Kızının katilleri 4 yıl sonra bulunan baba ...
Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat