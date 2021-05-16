TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 3- 24 Erzincanspor: 0

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TFF 2. Lig Playoff Çeyrek Final Beyaz Grup ikinci maçında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında 24 Erzincanspor'u 30 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Burak Şeker xxx, Erkan Akbulut xxx, Abdullah Uğur Sarı xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz xx, Uğur Arslan Kuru xx, Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xx, Samet Yalçın xxx, Caner Aktaş xx (Oğuz Kocabal dk. 61 x), Burhan Eşer xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Halil İbrahim Tuna xx (Miraç Acer dk. 77x), Özkan Yıldırım xxx (Mehmet Sak dk. 87 ?), Batuhan Karadeniz xx (Mücahit Can Akçay dk. 86 ?)

24 Erzincanspor: Murat x, Abdullah Balıkuv x, Yunus Emre Çakır x, Ahmet Kaan Ergün x, (Hakan Demir dk. 46 x) Batuhan Salman x, Samed Karakoç x, Uğurcan Bekçi x (Batuhan Yılmaz dk. 90+2 ?), Sabrican Vural x (Ozan dk. 66 x), Mümin Talip Pazarlı x, Rıdvan Türker x, Sefa Akgün x

Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 14), Ali Aytemur (dk. 37), Caner Aktaş (dk. 58 ) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Kırmızı Kart: Eray Ataseven (dk. 90+3) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Özkan Yıldırım, Samet Yalçın, Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon FK), Batuhan Salman, Sefa Akgün (24Erzincanspor)

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