Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

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Trabzon’da! Of Devlet Hastanesi’nden Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne hasta getiren ambulans, Arsin ilçesinde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinden Trabzon istikametine seyir halinde olan ambulans, Arsin ilçesinde bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada ambulans sürücüsü ile 1 hemşire, ambulansta bulunan hasta ile hasta yakını olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan başka bir ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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