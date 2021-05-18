Deneme üretimi sonuç verdi, 'aronya' meyvesi Karadeniz'e yayılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deneme üretimi sonuç verdi, 'aronya' meyvesi Karadeniz'e yayılıyor

DHA

Deneme üretimi sonuç verdi, 'aronya' meyvesi Karadeniz'e yayılıyor


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´da halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyvenin bakanlık destekleri ile üretimi yaygınlaştırılacak.
Kentte halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı. Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırılacak. Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.
'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'
Akçabat ilçesinde aronya üretimi yapan Fikret Tayfur Kandaz, Bayburt´ta 20 dönümlük arazide fidan dikerek meyvenin üretimini arttırmayı planlıyor. Sağlık açısından aronya meyvesinin çok önemli olduğunu kaydeden Kandaz, "Fidanı aldığımız zaman bölge genelinde birçok ile fidanını gönderdim. Trabzon´da da birçok ilçeye bu fidanı diktim. Nerede daha güzel yetişi test etmek istedim. İlk sene çok ürün alamadım. Ama sonra meyve hasat ettim. Meyvenin kilosunu 50 liradan satışa sundum. Toptan satışlarımda 30 liradan meyveyi sattım. Hasat sonrası birkaç gün içinde elimde hiç ürün kalmadı. Meyve sağlık açısından çok faydalı olduğu için oldukça rağbet gördü. Sadece meyveye değil fidana da çok talep oldu. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Koronavirüse yakalanan birçok hasta bu meyveden talep etti" diye konuştu.
'ÜRETİMİ YAYGINLAŞTIRACAĞIM´
Aronya meyvesine ve fidanına talebin fazla olduğunu söyleyen Kandaz, "Trabzon´da yeterli araziyi bulamadık. Bu meyvenin üretimini yaygınlaştırmak ve gelen taleplere karşılık verebilmek adına Bayburt´ta 20 dönümlük bir araziye fidan dikimi gerçekleştirip önümüzdeki kışı fidanların atlatıp atlatamayacağını test edeceğiz. Bunun ardından yatırımı yapıp üretimini gerçekleştireceğiz. Ben desteksiz başladım aronya üretimine şimdi bakanlığın ciddi destekleri var. O destekle birlikte de aronya meyvesi üretiminde hem iç pazardan hem de dış pazardan gelen talebi karşılayabileceğiz" dedi.
ARONYA MEYVESİ
Ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900´lü yılların başlarında Rusya´ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır. Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-05-18 10:24:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Çalışkan, baklava üretiminde yapılan hileleri anlattı
YEREL HABERLER Mustafa Çalışkan, baklava üretiminde yapılan hileleri ...
Başı boş köpeklerin saldırdığı yaralı karacayı tedavi ettirdi
YEREL HABERLER Başı boş köpeklerin saldırdığı yaralı karacayı tedavi ...
Trabzon'da yangın
YEREL HABERLER Trabzon'da yangın
Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Benar: “Güneşten gölgede bile korunmayı ihmal etmeyin” “Öğle saatlerinde yoğunlaşan UV-B ışını güneş yanığına neden oluyor ve cilt kanserine davetiye çıkarıyor”
YEREL HABERLER Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Benar: “Güneşten gölgede ...
Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
Trabzon’da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Trabzon’da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir ...
Ortahisar Belediye Meclisi’nden İsrail’i kınama
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Meclisi’nden İsrail’i kınama
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı Normalleşmenin ilk gününde Trabzon'da balıkçı esnafı umduğunu bulamadı
YEREL HABERLER Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının ...
Trabzonspor, ligin enlerinden oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor, ligin enlerinden oldu
Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti
Trabzon´da 8 yapay Uzungöl´ün ilki tamamlandı 
YEREL HABERLER Trabzon´da 8 yapay Uzungöl´ün ilki tamamlandı 
Cip alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
YEREL HABERLER Cip alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor ...
TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 3- 24 Erzincanspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final: Hekimoğlu Trabzon ...
Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0
Abdullah Avcı: Şampiyonluk için inancım ve heyecanım var
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Şampiyonluk için inancım ve heyecanım ...
Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlamasına başladık" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Sörloth'u kim istemez"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlamasına ...
Gerçeğini aratmayan tatbikat Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Tam kapanma harekatı' adında tatbikat yapıldı
YEREL HABERLER Gerçeğini aratmayan tatbikat Trabzon Emniyet ...
Trabzon'da nefes kesen silahlı soygun tatbikatı
YEREL HABERLER Trabzon'da nefes kesen silahlı soygun tatbikatı
Yakılan turba bataklığında kaçak yapı tehdidi
YEREL HABERLER Yakılan turba bataklığında kaçak yapı tehdidi