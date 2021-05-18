Trabzonspor transfere yoğunlaştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Süper Lig´de yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen ve Gervinho ile Peres´i sözleşme imzalamak için Trabzon´a getirmeye hazırlanan Trabzonspor, listesindeki diğer isimleri de sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
Süper Lig´de 2020-21 sezonunu 4´üncü sırada tamamlayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor´da gözler transfere çevrildi. İtalya Seri A ekiplerinden Parma´dan Gervinho, Roma´dan da Peres ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo-mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı. Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.
5-6 TAKVİYE DAHA BEKLENİYOR
Transferde elini çabuk tutmak isteyen ve girişimlerine sezon devam ederken başlayan bordo-mavililer, 5-6 takviye daha yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibi, Parma´dan forvet hattına Andreas Cornelius, Real Betis´ten her iki kanatta da görev yapabilen Cristian Tello, Alanyaspor´dan stoper Steven Caulker ve Nimes´ten sol bek Birger Meling için temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerinde önemli mesafe alan Trabzonspor yönetimi, bu oyunculara da bordo-mavili formayı giydirmek istiyor.
AYRILIKLAR DA FAZLA
Trabzonspor´da sezonun tamamlanmasıyla birlikte Marlon, Kamil Ahmet, Hosseini, Baker ve Afobe´nin de sözleşmeleri sona erdi. Bu isimler arasında özellikle Kamil Ahmet´in opsiyonunu kullanma noktasında teknik heyet karar aşamasında. Ayrıca Baker´in da yeniden kiralanması için görüşmeler yapılacak. Aynı zamanda bordo-mavililerde transferde Avrupa´nın radarında olan kaleci Uğurcan, İtalya´dan teklifler alan Ekuban´ın yanı sıra, Flavio ile Djaniny´e de gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği öğrenildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-18 10:37:12
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