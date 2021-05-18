Trabzonspor'un Sörloth aşkına mali engel

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth aşkı Trabzonspor'da dinmiyor. Bordomavililerin gündeminde olan Norveçli oyuncunun elde ettiği yıllık gelir ise bu transferin önünde engel olarak duruyor.

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon oynadığı resmi maçlarda 33 gol atıp 11 asist ile Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e 22 milyon Euro karşılığından transfer olan Alexander Sörloth, Bundesliga'da aradığını bulamadı. Lig'de 5 gol atıp 2 asist yapan Norveçli oyuncu beklenen performansı gösteremedi.

Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transfer eden teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olması, 25 yaşındaki golcü futbolcunun geleceğini de belirsiz bir hale soktu. RB Leipzig'in yeni teknik patronu Jesse Marsch önümüzdeki günlerde golcü oyuncu için net kararını verecek.



Yıllık kazancı Trabzonspor'un politikasını aşıyor

Bonuslarla birlikte 22 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncudan zarar etmek istemeyen Alman Kulübü, Norveçli oyuncunun eski günlerine tekrar dönebilmesi için kiralık formülü üzerinde duruyor. Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen kulüplerin ise 45 milyon Euro'yu bulan yıllık kazancını karşılamak zorunda kalacak.



Sıçak gelişme yaşanabilir

Trabzonspor, Norveçli oyuncunun Almanya'daki durumunu yakından takip etse de henüz Bundesliga ekibiyle temasa geçmiş durumda değil. Sezonun yeni sona ermesiyle birlikte transfer piyasasında yaşanacak gelişmeleri yakında takip eden bordomavimi kulüp önümüzdeki günlerde Sörloth'un düşünceleri ışığında Alman ekibiyle arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.



Alexander Sörloth için yaptıkları yatırımın karşılığını almak veya fazla zarar etmemek için, 25 yaşındaki golcü futbolcunun tekrar Türkiye'de oynamasına ve formunu yakalaması düşüncesine sıcak bakan Almanlar, ilerleyen günlerde Norveçli oyuncuya gelmesi muhtemel talepler sonrası kararını vermesi bekleniyor.



Trabzonspor'da tavan ücret 1 milyon 500 bin Euro

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ısrarla söylediği "Biz bir futbolcuya en fazla 1.5 milyon Euro maaş verebiliriz" sözü üzerine Sörloth'un yıllık gelirinin ise 45 milyon Euro arasında olduğu düşünüldüğünde ekonomik durum bu transferin önünde bir engel olarak gözüküyor. Ancak iki kulüp arasında başlaması muhtemel temas sonrası yapılacak görüşmeler ve fedakarlıklarla zor gözüken transfer Sörloth'un tutumu ile birlikte gerçekleşmesi de muhtemel olarak değerlendiriliyor.

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