Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 euro ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuların büyük bölümünün turşu bidonlarında bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-05-18 12:45:53



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