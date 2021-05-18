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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İHA

AK Parti İl Başkanı Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu dün kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş yaparak esnaf ve vatandaşlara müjdeler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün küresel güçlerin ve onların yerli aktörlerinin engellemelerine rağmen güçlenerek büyümeye devam ediyoruz. Bizi zayıflatmak isteyen tüm unsurlara karşı hiç uyumadan mücadelemiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hükümetimize ve partimize yönelik aşikâr olan saldırılara rağmen salgının zor şartlarını hafifletmek ve vatandaşlarımıza nefes aldırmak için hükümetimiz azami gayreti göstermekte ve hassas bir şekilde süreci kontrol etmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve vatandaşlara vermiş olduğu müjdenin piyasada çok olumlu şekilde yankılandığı ne ifade eden İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada esnafa destek müjdesi verdi. Salgın sürecinden en çok etkilenen esnafımıza iki grup halinde karşılıksız hibe verileceği açıklandı. Kahvehane, kafe, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmelerin yer aldığı birinci grupta bulunan 235 bin işletmeye bir defaya mahsus 5 bin liralık; kaporta, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingirler, kalaycılar, tuhafiyeciler vb. işletmeleri kapsayan 1 milyon 150 bini aşkın ikinci gruba ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır. Toplamda 4 milyar 622 milyon liraya ulaşacaktır" diye konuştu.
Çay sezonunun açılmasıyla birlikte üreticilerin merakla beklediği yaş çay alım fiyatının da memnuniyet verici olduğunu belirten Dr. Sezgin Mumcu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yıl için yaş çay alım fiyatının da kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çay ürünü için açıklanan fiyatı üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni açıklanan destekleme paketi ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a cani gönülden teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Yüce Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

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